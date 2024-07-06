Yalova Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler İçin Grev Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler İçin Grev Başladı

Yalova Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan İşçiler İçin Grev Başladı

Yalova Belediyesi'nde işten çıkarılan 86 personel için çalışma arkadaşları greve çıktı. Hak-İş Hizmet İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen grev çerçevesinde başta temizlik işleri olmak üzere tüm birimlerdeki sendika üyeleri greve başladı.

06.07.2024 14:05  Güncelleme: 14:12
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CHP'li Yalova Belediyesi'nde işlerinden edilen 86 personel için çalışma arkadaşları greve çıktı. Hak-İş Hizmet İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen grev çerçevesinde başta temizlik işleri olmak üzere tüm birimlerdeki sendika üyeleri greve başladı.

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası tarafından Yalova Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler için grev kararı alındı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan çadırda eylem gerçekleştiren sendika üyeleri işten çıkarılmalara sloganlar atarak ve düdük çalarak tepki gösterdi.

Hak İş- Hizmet İş Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, burada basın açıklaması yaptı. Yavuz, çalışanların Nisan ayından itibaren maaşını taahhüt edilen tarihte alamadığını belirterek, "Maaş ödemesinde yaşanan ciddi gecikmeler, takside bölmeler, yapmış olduğumuz mesailerin ve ikramiyelerimizin ve bayram harçlıklarımızın ödenmeyişi emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan işçi ve emekçileri borç batağına düşürmüştür. Kirada bulunan arkadaşlarımız, kiralarını ödeyemedikleri için ev sahipleri tarafından evlerinden çıkartılmaktadır" dedi.

Bugün gelinen noktada Yalova Belediyesi yönetiminin, çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkıştığına değinen Yavuz, "Yalova Belediyesi işçisi işten çıkartılan 86 arkadaşı için onurlu bir duruş sergilemiştir. Yalova Belediyesi işçisinin eşinin, çocuklarının karşısında boynu büküktür. Bu düzene dur demek hak ettiğimiz ücreti, emeğimizim karşılığını alabilmek, haksız yere işten çıkartılan üyelerimizin geri dönüşünü görmek için bugün itibariyle temizlik işlerinde ve diğer tüm birimlerde iş durdurma kararı alarak uygulamaya başlamış durumdayız" diye konuştu.

"Gerekirse gemileri değil limanları da yakarız"

Her zaman çözümün bir parçası olmak istediklerini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Vicdanınız rahat, başınız dik olsun. Bizler grevin meraklısı değiliz. Grev yapmış olmak için greve çıkmayız. Ancak çözümsüzlüğe itilirsek, çıkmaza sokulursak, emek, alın ve akıl terimiz için başka çaremiz kalmamışsa gerekirse gemileri değil limanları da yakarız. Yalova Belediyesi'nin işçisinin sesini tüm Türkiye duyuyor. Çarklar dönsün evet. Yalova halkına hizmet sürsün evet. Bizim de yüzümüz gülsün istiyoruz. Yüzümüz gülerse, hak ettiğimiz ücretleri almaya başlarsak ve işten çıkartılan tüm arkadaşlarımız, istisnasız işe başlatılırsa, başımız dik şekilde başlattığımız bu grev sürecini yine anlımız ak, başımız dik bir şekilde sona erdireceğiz."

"Başkanlarınıza artık bir dur deyin"

Yavuz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim kampanyalarınızda, emek, emekçi, ekmek, hak, hukuk, adalet, barış, özgürlük, kardeşlik deyince en çok sesi çıkan sizdiniz. Mazbatalarını aldıktan sonra Yalova Belediyesi 86 arkadaşımızı, Çiftlikköy Belediyesi 9 arkadaşımızı işinden, aşından, ekmeğinden, özgürlüğünden ettiler. Sayın Özgür Özel'den ricada bulunuyoruz. Çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkan, çalışanlarını işinden, aşından, ekmeğinden, özgürlüğünden eden belediye başkanlarınıza artık bir dur deyin. Buradan çalışanlarıyla hesaplaşmaya kalkan belediye başkanlarına sesleniyorum. İşçiyi hor gören, geleceğini zor görür diyorum." - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler İçin Grev Başladı - Son Dakika

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