Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretimini Artırma Projesi Kapsamında 104 Çiftçiye Tohum Dağıtıldı

Yalova İlinde Çalı Fasulyesi Üretimini Artırma Projesi çerçevesinde 300 dekar alanda üretim yapılması amacıyla 104 çiftçiye 300 kilo çalı fasulyesi dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende çiftçilere fasulye tohumları teslim edildi. Toplam bütçesi 180 bin lira olan proje, yüzde 50 bakanlık, yüzde 15 İl Özel İdare desteğinin yanı sıra yüzde 35 de çiftçi katkısıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, "İnşallah bu yılki ortak projemizin başlangıcını çalı fasulyesi tohumu dağıtarak yapmış oluyoruz. Ben bütün çiftçilerimize toprakları boş bırakmadıkları, ürettikleri, bereketlendirdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyügümüş ise Yalova'da bu tarz projeleri önemsediklerini belirterek şöyle konuştu:
"Bu çalışma modelini biz çok önemsiyoruz. Burada Tarım Müdürlüğümüz, Yalova'daki öncelik değerlendirmelerini yapıyor, proje alanlarını belirliyor. Biz yerel yönetimler olarak bu projeye maddi kaynak aktarıyoruz. Bu aktardığımız kaynakla hem bakanlıktan, merkezi bütçeden bir imkan sağlamış oluyoruz hem daha farklı finansman şartlarını elde etmiş oluyoruz hem de özel sektörle güçlü bir işbirliği yapmış oluyoruz. 1 metrekare toprağımız bile ekilmeden kalmamalı."
Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, son 5 yılda 98 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Son 5 yılda 98 proje geliştirdik. Tekerrürlü olmak üzere 33 bin dekarlık alana dokunmuşuz. 19 bin 686 yine tekerrürlü olmak üzere çiftçimizle bu faaliyetleri yürütmüşüz. 44 milyon 500 bin lira bakanlık desteğimiz olmuş. Projeyi yaparken tamamlayıcı unsuru da yerelden, çiftçiden, MARKA'dan alıyoruz. 10,5 milyon lira İl Özel İdaremiz destekte bulunmuş. 6.8 milyonluk MARKA desteği, 25 milyonluk da çiftçi katkımız. Toplam 90 milyonluk sadece geliştirdiğimiz bakanlığın bütün uyguladığı projelerde dışında geliştirdiğimiz projeler birbirini tamamlayıcı unsurlar" diye konuştu.
CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü çalışmalarından dolayı kutladı.
Ardından Vali Hülya Kaya ve il protokolü çiftçilere tohumlarını dağıttı. - YALOVA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Ayrıca, küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık ve kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin 2030 yılından sonra su fakiri olan ülkeler arasında yer alabileceğini belirtti. Fındık, su kaynaklarının azalacağı, yağışların azalıp sıcaklıkların artmasıyla su stresi yaşayan bir ülke haline gelebileceğimizi ifade etti. Bu nedenle su verimliliği seferberliği başlatıldığını ve 114 eylem belirlendiğini söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan tatil bölgelerinden şehir merkezine akın eden turistler, Perşembe Pazarı esnafının yüzünü güldürdü. Sezon başlamadan yaşanan turist hareketliliği sezonun iyi geçeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.
İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, ilçedeki üreticileri çeşitli hastalıklara karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Efe, kök boğaz hastalıkları, pas ve septoria hastalıkları ile böcek, yaprak biti zararı ve fare tespit edildiğini belirtti. Verim kaybı ve arazi bozulması riskine dikkat çeken Efe, çiftçilere arazilerini kontrol etmeleri ve hızla uygulama yapmaları çağrısında bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Ekipler, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan araçlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmesi için denetimlerini sürdürecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Denetimlerde resmi evraklar, oturma düzeni ve kart okuma cihazları kontrol edildi. Uygunsuz araçlara cezai işlem uygulandı ve denetimler devam edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'da 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, kadınların üretim hayatının merkezinde yer aldığını ve bu projenin kadın çiftçilere destek sağlayacağını belirtti. Kadın üreticiler ise süt sağımını elle yapmanın zaman kaybına neden olduğunu ifade ederek, artık daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapacaklarını dile getirdi.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yem bitkisi ekiliş alanlarının artırılması projesi kapsamında üreticilere 24 bin 200 kilogram adi fiğ tohumu ve 4 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıttı. Dağıtım törenine Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin katıldı. Göktekin, yonca ve adi fiğ tohumunun hayvan beslenmesi için önemli olduğunu belirterek, projenin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.
Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sanayicilerin ihtiyacı duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen istişare toplantısında, mesleki ve teknik eğitimdeki yeni gelişmeler ve planlamalar ele alındı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürü Ali Karagöz, mesleki eğitimde nitelikli erişim, tanıtım ve yönlendirme, farkındalık arttırma çalışmaları ve nitelikli istihdamın önemini vurguladı. Vali Dağlı ise Çorum'un büyük bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, 20 ton olarak Rusya'ya ihraç edildi. Yerli tohumların Rusya'da yayılması beklenirken, gelecek yıl için 120 tonluk bir transfer anlaşması yapıldı.
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