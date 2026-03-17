Yalova'da Gıda Denetimleri Bayram Öncesi Yapıldı
Yalova'da Gıda Denetimleri Bayram Öncesi Yapıldı

17.03.2026 21:36
Ramazan Bayramı öncesi Yalova'da şeker üretim ve satış yerleri denetlendi, hijyen ve güvenlik kontrol edildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla şeker üretim ve satış yerleri denetlendi.

İl Müdürü Mustafa İlmeç'in de eşlik ettiği denetimlerde özellikle bayram döneminde tüketimi artan tatlı ve şekerleme satan işletmelere yönelik kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve işletmelerin mevzuata uygunluğu titizlikle incelenerek uyulması gereken kurallar hakkında denetim ekipleri tarafından işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Müdürü Mustafa İlmeç Yalovalıların huzurlu ve sağlıklı bir ramazan geçirmesi için kamu sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla artarak devam edeceğini ifade ederek, "Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekiplerimizle denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halk sağlığını korumak adına çalışmalarımız bayram süresince ve sonrasında da devam edecek. Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyoruz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

