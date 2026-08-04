Yalova'da İhracatta Büyük Artış - Son Dakika
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Yalova'da İhracatta Büyük Artış

Yalova\'da İhracatta Büyük Artış
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Yalova'da 2023'ün ilk 7 ayında ihracat %127,9 artarak 831 milyon dolara ulaştı.

Yalova'da yılın ilk 7 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127,9 artarak 831 milyon 218 bin dolar oldu.

Yalova'daki firmalar 2025'in ilk 7 ayında 364 milyon 792 bin dolar ihracat gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl ihracatta büyük artış yaşanan kentte 7 ayda 831 milyon 218 bin dolar ihracat yapıldı. Yalova'dan ocakta 95 milyon 363 bin dolar, şubatta 109 milyon 435 bin dolar, martta 112 milyon 931 bin dolar, nisanda 275 milyon 450 bin dolar, mayısta 132 milyon 632 bin dolar, haziranda 90 milyon 139 bin dolar, temmuzda ise 15 milyon 284 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yalova'da 2026 yılında ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. İlk 7 ayda 743 milyon 13 bin dolar ihracat yapan tersaneleri 37 milyon 898 bin dolarlık ihracat ile çelik sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 14 milyon 695 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü oldu.

Yalova'da 7 ayda 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise şöyle oldu:

Madencilik 9 milyon 90 bin dolar, hazır konfeksiyon 8 milyon 540 bin dolar, makine ve aksamları 3 milyon 881 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 2 milyon 886 bin dolar, süs bitkileri 2 milyon 882 bin dolar, iklimlendirme 2 milyon 625 bin dolar, elektrik ve elektronik 2 milyon 226 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 395 bin dolar.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Yalova, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'da İhracatta Büyük Artış - Son Dakika

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