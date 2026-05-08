Yalova'da Kadın Girişimci Mantar Üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Kadın Girişimci Mantar Üretiyor

Yalova\'da Kadın Girişimci Mantar Üretiyor
08.05.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serpil Parlak, eğitim aldıktan sonra Yalova'da mantar üretim tesisi kurarak hayalini gerçekleştirdi.

Yalova'da tekstil sektöründe çalışırken kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek isteyen 44 yaşındaki Serpil Parlak, katıldığı eğitim programının ardından mantar üretim tesisi kurdu.

Yalova'da yaşayan 2 çocuk annesi Parlak, bir tekstil firmasında depo bölümü sorumlusu olarak çalışıp aile ekonomisine katkı sağlıyordu.

Uzun süredir kendi işini kurmak isteyen Parlak, Yalova Üniversitesi öncülüğünde, Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Migros Aile Kulübü işbirliğiyle yürütülen "Doğal Lezzet Sıfır Atık Yaşama: Mantar ile Merhaba" adlı projeye katıldı.

Eşi İsmail Parlak ile projedeki 11 haftalık eğitim sürecini tamamlayan Parlak, kendilerine ait arazide geçen yıl haziran ayında 150 metrekarelik sera kurdu.

Kadın girişimci Serpil Parlak, bu süre zarfında 5 ton istiridye mantarı hasat etti.

"Paketleme ve kurutma üniteleri kuracağız"

Parlak, AA muhabirine, proje sonunda kendilerine ait arazide kurdukları serada "sıfır atık" prensibiyle üretime başladıklarını söyledi.

Şu an 150 metrekarelik tek serada üretim yaptıklarını anlatan Parlak, "Sera sayısını çoğaltacağım. Paketleme ve kurutma üniteleri de kuracağız." diye konuştu.

Serpil Parlak, mantar ile ilgili toplumda hala yoğun bir bilgi eksikliğinin bulunmasının zorluklarını yaşadığını belirterek, bunu anlatarak çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Herkesin şapkalı mantarı bildiğini ifade eden Parlak, şöyle konuştu:

"'İstiridye mantarı' deyince önce bir duruyorlar. 'Zehirlenmeyelim?' diyorlar. Bunu anlatıyorum. Eğitim aldığımı anlatıyorum. Önce bir numune veriyorum, tattırıyorum ya da pişirip yediriyorum. Bununla müşteri potansiyelim de arttı. Şu an Bursa ve İstanbul'a mantar gönderiyorum. Yoğun olarak Yalova için üretiyorum."

Parlak, yılda 6 hasatla yaklaşık 6 ton istiridye mantarı üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Allah kısmet ederse bunu büyüteceğiz"

Eşine üretimde yardımcı olan 49 yaşındaki İsmail Parlak ise emekli olana kadar doğadan kopuk yaşadıklarını, emekli olunca da doğaya dönmeye başladıklarını ifade etti.

Eşinin mantar tesisi kurma hayalini gerçekleştirdiklerini anlatan Parlak, şunları kaydetti:

"Kurumsal bir firmada çalışıyordu. Buradan ayrılmak istiyordu. Eşim işten ayrıldı ve mantar üretme işine tamamen yönlendik. Şimdi tek serada üretim yapıyoruz. Allah kısmet ederse bunu büyüteceğiz. Büyüttüğümüzde de ekonomiye katkıda bulunacağız. Bu projeyi yaparken sıfır atık olarak başladık ve sıfır atık olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizin artıklarını çevremizdeki insanlara hayvansal gübreye eşdeğerde bir gübre olarak veriyoruz. Bu, tarlalar, bahçeler, hatta çiçeklerde bile kullanılıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'da Kadın Girişimci Mantar Üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
Türkiye’de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Biletler dakikalar içinde tükenmişti Şebnem Ferah’ın 2. konser tarihi açıklandı Biletler dakikalar içinde tükenmişti! Şebnem Ferah'ın 2. konser tarihi açıklandı

12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 12:58:15. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Kadın Girişimci Mantar Üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.