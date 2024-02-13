Yalova\'daki Mezatlarda Sevgililer Günü Hareketliliği

Ekonomi

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden Yalova'daki mezatlarda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik sürüyor.

Yurt genelinde 18 şubesi ve 6 bin üyesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Yalova'daki mezatlarındaki yoğunluk, Sevgililer Günü öncesinde zirveye ulaştı.

Kooperatifin Yalova Şube Müdürü Mürvet Turlak, gazetecilere, her yıl 14 Şubat öncesinde gül başta olmak üzere satışlarının normale göre 2-3 katına çıktığını söyledi.

Her sene olduğu gibi bu yıl da en fazla kırmızı gülün rağbet gördüğünü, papatya, lilyum, şebboy, lale, kasımpatı çeşitleri, frezya ve nergisin de tercih edildiğini belirten Turlak, "Normal mezatlarda 50 bin dal çiçek satarken Sevgililer Günü'nde 100-150 bin dal çiçek satıyoruz." dedi.

Turlak, Yalova'da mevsim itibarıyla gül bulunmadığını, gülleri çoğunlukla Adana ve Mersin'den temin ettiklerini dile getirdi.