Yalova, gemi ve yat ihracatında 778 milyon dolarla İstanbul'un ardından ikinci oldu - Son Dakika
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Yalova, gemi ve yat ihracatında 778 milyon dolarla İstanbul'un ardından ikinci oldu

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Yalova, gemi ve yat ihracatında 778 milyon dolarla İstanbul\'un ardından ikinci oldu
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Yalova, gemi ve yat ihracatında 778 milyon dolarla İstanbul\'un ardından ikinci oldu
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2026'nın ilk 10 ayında Yalova firmalarının gemi, yat ve hizmetleri ihracatı 778 milyon 71 bin dolara ulaştı. Yalova, Türkiye genelindeki sektör ihracatından yüzde 34,9 pay alarak İstanbul'un ardından ikinci oldu ve ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,6 artırdı.

Türkiye'nin gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatında Yalova önemli bir paya sahip oldu. 2026 yılının ilk 10 ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2 milyar 231 milyon dolarlık sektör ihracatının 778 milyon dolarlık bölümü Yalova merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildi. Böylece Yalova, Türkiye'nin gemi ve yat ihracatından yüzde 34,9 pay alarak İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

31 Ekim 2026 tarihli ihracat verilerine göre, Türkiye genelinde gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ihracatı yılın ilk 10 ayında 2 milyar 231 milyon 277 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Yalova'nın sektör ihracatı 778 milyon 71 bin dolara ulaştı. Bu rakam, Türkiye genelindeki sektör ihracatının yaklaşık yüzde 34,9'una karşılık geldi.

İhracat 147 ülkeye ulaştı

Türkiye'nin gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatı 2026 yılının ilk 10 ayında 147 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan pazar 442,1 milyon dolarla Norveç oldu. Norveç'i 381 milyon dolarla Marshall Adaları, 183,8 milyon dolarla Fransa, 158,8 milyon dolarla Hollanda ve 155,7 milyon dolarla ABD takip etti.

Söz konusu dönemde Norveç'e yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6, Marshall Adaları'na yüzde 132,8, Fransa'ya yüzde 99,7 ve Hollanda'ya yüzde 418,1 arttı.

Bir yılda yüzde 71,6 artış

Yalova'nın gemi ve yat sektöründeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre önemli artış gösterdi. 2025 yılının ilk 10 ayında 453 milyon 409 bin dolar olan ihracat, 2026'nın aynı döneminde yüzde 71,6 artarak 778 milyon 71 bin dolara yükseldi.

İller bazında yapılan sıralamada İstanbul 1 milyar 89 milyon 730 bin dolarla ilk sırada yer alırken Yalova 778 milyon 71 bin dolarla ikinci, Bursa ise 118 milyon 471 bin dolarla üçüncü oldu.

Yalova ihracatının yüzde 85'i gemi ve yat sektöründen

Yalova'nın toplam ihracatı da yılın ilk 10 ayında 915 milyon 697 bin dolar olarak gerçekleşti. Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün 778 milyon doları aşan ihracatı, kentin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturdu.

Veriler, Yalova'nın Türkiye'nin gemi ve yat sektöründeki en önemli ihracat merkezlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: İHA
İstanbulTürkiyeEkonomiYalovaFinansSon Dakika

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