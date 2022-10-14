Yalova haber | Yalova'da 9 ayda 10 bin 989 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerine göre, Yalova'da 2022'nın ilk 9 ayında 10 bin 989 konut satıldı. Yılın aynı döneminde yabancılara konut satışı ise bin 375 oldu.

TÜİK illere göre 2022 eylül ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Eylül ayında Yalova'da satışı gerçekleştirilen konut sayısı bin 170 olarak açıklandı. Kentte ocakta 880, şubatta bin 78, marta bin 407, nisanda bin 279, mayısta bin 327, haziranda bin 525, temmuzda bin 24, ağustosta ise bin 299 konutun satışı gerçekleşmişti. Yalova'da bir önceki yılın ilk 9 ayında 9 bin 208 olan konut satışı yapılmıştı. 2022'nin aynı döneminde bir önceki yıla göre artış yaşanan şehirde 10 bin 989 konut satıldı.

Yabancıların Yalova'ya ilgisi sürüyor

TÜİK verilerine göre Yalova'da geçtiğimiz eylül ayında yabancılara 160 konut satıldı. Kentte 2022 yıllının ocak ayında 117, şubatta 116, marta 159, nisanda 167, mayısa 135, haziranda 177, temmuzda 152, ağustos ayında ise 192 konutun sahibi yabancı uyruklular oldu. Şehirde 2021'in 9 ayında bin 167 olan yabancılara konut satışı rakamı bu yılın aynı döneminde bin 375 çıktı. Yalova 9 aylık süreçte büyük şehirlerin hemen ardında yabancılara en çok konut satışı yapılan 6'ncı ili oldu. İstanbul, Antalya, Mersin, Ankara ve Bursa illeri ise ilk 5 şehri oluşturdu. - YALOVA