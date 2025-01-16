Yalova Kıvırcığı Koyun Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova Kıvırcığı Koyun Projesi İmzalandı

Yalova Kıvırcığı Koyun Projesi İmzalandı

Yalova Kıvırcığı Koyun Irkı'nın yeni dönem projesi için sözleşme imzalandı. 40 üretici katılıyor.

16.01.2025 14:11
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Yalova Kıvırcığı Koyun Irkının Halk Elinde Islah Projesi'nin yeni dönem sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yerli ırkların korunması, geliştirilmesi ve çoğaltılması amacı ile başlatılarak 2012 yılından itibaren de uygulan proje çerçevesinde 'Yalova Kıvırcığı' adı altında yeni bir ırkın tescillenmesi sağlandı. 2 dönemi tamamlanan Yalova Kıvırcığı Koyun Irkının Halk Elinde Islah Projesi'nin yeni dönem sözleşmesi imzalandı.

Yalova Kıvırcığı Koyun Irkının Halk Elinde Islah Projesi'nin üçüncü 5 yıllık döneminin başlatılması için hazırlanan protokolü Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman ile Yalova Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İbrahim Talaybaş imzaladı.

Yeni başlayan projede 40 üretici, yetiştiriciliğini yaptıkları 4 bin 965'i anaç, 246'sı damızlık erkek olmak üzere toplam 5 bin 211 baş 'Yalova Kıvırcığı' yer alıyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, yalova, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova Kıvırcığı Koyun Projesi İmzalandı - Son Dakika

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