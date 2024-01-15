Yalova Makine İhtisas OSB\'de Mesleki Teknik Eğitimde İşbirliği Toplantısı Düzenlendi

Yalova Makine İhtisas OSB'de düzenlenen Mesleki Teknik Eğitimde İşbirliği Toplantısı'nda yetişmiş insan gücü ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektör İşbirliği Toplantısı Yalova Makine OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali Hülya Kaya başkanlığında yapılan toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir'in yanı sıra sektör temsilcileri hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kaya, Yalova'nın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve mevcuttaki meslek liselerinin yapılanmasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, sektörün tam anlamıyla ihtiyacını giderecek bir yapıya kavuşmasını istediklerini belirtti.

Genel Müdür Ali Karagöz ise 3 bin 400'ün üzerinde mesleki ve teknik lisesinde faaliyet gösterdiklerini anlattı. Ortaöğretim düzeyinde 1 milyon 600 binin üzerinde öğrencilerinin olduğunu ifade eden Karagöz, şöyle konuştu:

"Toplamda 130 bin öğretmenle faaliyet gösteriyoruz. Meslek Yüksek Okullarında ise 1 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Her yıl 200 binin üzerinde mezun veriyoruz. Hepsini dahil ettiğimizde mesleki ve teknik eğitimde öğrenim gören öğrenci sayımız 2,5 milyona yakın. Diğer yandan baktığımızda yıllık 200 binin üzerinde verdiğimiz mezun sektörün ihtiyacını karşılamıyor. Burada, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız, girişimcilerimiz ve işadamlarımız bize ciddi bir yetişmiş elaman sıkıntısı çektiklerini ifade ediyorlar. Yatırım yapmak isteyen nice sanayicimiz bu nedenle yatırımını bile beklemeye alıyor. Farklı işgücü arayışlarına gitmek zorunda kalıyorlar. O halde bir şey yanlış gidiyor. Mezun olan bireylerin iş hayatına geçişinde arzu edilen güçlü ilişki istenen noktada değil. Sizlerle birlikte bu soruların cevaplarını arıyoruz."

Ardından toplantıya katılan sektör temsilcileri nitelikli iş gücü konusunda yaşanan sıkıntıları ve taleplerini iletti. - YALOVA