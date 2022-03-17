Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te - Son Dakika
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Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te

17.03.2022 09:50

Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te Yabancıların Yalova'ya ilgisi devam ediyor.

Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te

YALOVA - Yabancıların Yalova'ya ilgisi devam ediyor. Yalova geçtiğimiz şubat ayında yabancılara 116 konut satışı ile İstanbul, Antalya ve Ankara gibi büyük şehirlerin ardından 4. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. 2022 yılı şubat ayında Yalova ilinde bin 78 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 satış ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara, 116 konut satışı ile Yalova, 89 konut satışı ile Sakarya izledi.

Yalova'da 2022 yılında toplam yabancılara konut satışı 233'e yükseldi.

İlçelerde satışlar arttı

Yalova Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Hayrettin Yılmaz, 3 büyük şehrin ortasında kalan kentin turizm açısından ön plana çıktığı için konut satışında tercih edildiğini söyledi. Yılmaz, bölge olarak da eskiden Fatih Caddesi bölgesini seçen yabancıların buradaki yerlerin bitmesiyle ilçelere yöneldiğini dile getirdi. Çiftlikköy, Termal, Çınarcık ilçelerinin yanı sıra son dönemde Altınova'da da yabancılara konut aldığını ifade eden Yılmaz, " Irak, Suriye, İran'dan alanlar var. Son dönemde Afganlar da alıyor. Eskiden Katar gibi ülkeden gelen insanlara satılıyordu. Bunlar daha zengin insanlardı. Şu anda o bölgeden yatırımcı çok az" dedi.

Yabancı ilgisi fiyatları yükseltti

Kent merkezinde yaşlı binalar en düşük 350 bin TL'den satışı yapılırken sıfır ve binalardaki dairelerin kapısı ise 1 milyon 200 bin TL'den açılmaya başlıyor. Yabancıların genellikle 5-6 yaşına kadar binaları tercih ettiğini dile getiren Yılmaz, ilgi nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyleyerek, "Fiyatlarımız abartılı. Mal sahibi satıcılara sesleniyorum. Fiyatlarınızı fazla yükseltiyorsunuz. Türk bir insan bu fiyatlarda ne daire alabilir, ne arsa alabilir. Afaki fiyatlardan kaçının" dedi.

Yılmaz, öte yandan çimento, demirdeki artışlar nedeniyle sıfır konut değerlerinin de yükseldiğini söyledi. Yılmaz, emlak sektöründe birçok kişinin dolandırıldığını ve bu nedenle vatandaşların belgesi olmayan emlakçılara karşı dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Vatandaşlık için fiyatları yüksek gösteriyorlar

Konut alan yabancıların vatandaşlık almak için fiyatları yüksek gösterdiğini ve bunun sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"500 bin TL değeri 1,5-2 milyon göstermek abartılı. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Vatandaşlık için dairenin normal fiyatı 1 milyon lira ise 2 milyon TL gösteriliyor. Bunları eksper değerleri ile gösteriyorlar. Eğer eksper istiyorsanız emlakçılardan isteyelim. Avukatlar bunların eksperlik değerini bildirecek düzeyde değildir. Devlet de bizden değer istediği için afaki bir bedel vermeye durumumuz yok."

Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te
Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te
Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te
Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te
Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova yabancılara konut satışında ilk 4'te - Son Dakika


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