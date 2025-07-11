Yandex Türkiye, 3D Stadyum İçin Oy Kullanma Süreci Başlatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yandex Türkiye, 3D Stadyum İçin Oy Kullanma Süreci Başlatıyor

11.07.2025 11:57
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Yandex Türkiye, 3 boyutlu stadyum modellemesi için kullanıcıların oy kullanmasını sağlayacak.

Yandex Türkiye, "Yandex Maps" uygulamasında 3 boyutlu olarak modelleyeceği Türkiye'deki ilk stadyumu futbolseverlerin oylarıyla belirleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, 11-23 Temmuz döneminde İstanbul ve diğer büyük şehirlerde bulunan ikonik stadyumlarından birinin 3 boyutlu olarak yeniden oluşturulması için oy kullanabilecek.

Katılım için taraftarların kampanyanın internet sitesini ziyaret etmeleri ve Yandex Arama'yı varsayılan arama motoru olarak ayarlamaları yeterli olacak. Kazanan stadyum, 28 Temmuz'da internet sitesinde açıklanacak ve bir ay içinde Yandex Maps'de 3 boyutlu modellemesiyle yerini alacak.

Seçilen stadyum hacmi, oranları, cephe dokusu, mimari yapısı ve aydınlatmasıyla detaylıca 3 boyutlu olarak yeniden oluşturulacak. Yandex Maps'in 3D modelleri, tribün kıvrımlarından girişlerin ve çatı çizgilerinin tasarımına kadar her stadyumun kendine özgü kimliğini yansıtacak. Gece modunda 3D stadyumlar, aydınlatmalarıyla gerçek hayattaki görünümüne yakın bir deneyim sunacak.

Yandex Maps'deki 3D stadyum, estetiğin ötesinde pratik faydalar da sunacak. Model, hem taraftarlar hem turistler için stadyumun ve çevresinin yapısını anlamayı, girişleri bulmayı ve buluşmaları planlamayı kolaylaştıracak.

Ayrıca kullanıcılar, arama motorunun işlevlerini gelişmiş üretken yapay zeka ile birleştiren "Yazeka" sayesinde, stadyum hakkında yapay zeka tarafından oluşturulan kısa özete harita profili üzerinden doğrudan erişebilecek.

Bir dokunuşla kullanıcılar stadyum hakkında kapsamlı bir genel bakış içeren özel arama sayfasına yönlendirecek. Kampanya, Yandex Maps'de yakın zamanda kullanıma sunulan 3D yer işaretleri teknolojisini temel alıyor ve şirketin Türkiye'deki kullanıcıları için görsel içerik yelpazesini daha da genişletiyor.

"Spor kültürünü öne çıkarıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search International Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, Yandex Maps'deki 3D modellerle kullanıcıların şehrin kalbinin attığı yerlere adım atabildiğini belirtti.

Popovskiy, Türkiye'de futbolun spordan öte adeta bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, "Bu kampanya ile taraftarlara söz hakkı veriyor, futbol kültürünün ayrılmaz parçası olan stadyumları 3D deneyimle yaşatarak spor kültürünü öne çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yandex Türkiye, 3D Stadyum İçin Oy Kullanma Süreci Başlatıyor - Son Dakika

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