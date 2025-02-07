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Ekonomi

Yandex Türkiye'de Güçlenmeyi Hedefliyor

Yandex Türkiye\'de Güçlenmeyi Hedefliyor

Yandex Genel Müdürü Popovskiy, Türkiye'deki yatırımları ve yerel çözümlerle büyüme hedeflerini açıkladı.

07.02.2025 18:47
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Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, şirketin "uzun vadeli güvenilir bir partner olma" hedefi doğrultusunda, Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

Yandex Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen Bloomberg Zirvesi kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlediği özel bir etkinlikte konuşan Popovskiy, Yandex'in Türkiye pazarındaki yatırımları, dijital ekosisteme katkıları ve geleceğe yönelik stratejileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yandex'in Türkiye'deki büyüme stratejisine vurgu yapan Popovskiy, şirketin Türk kullanıcılara özel geliştirdiği yapay zeka destekli Yazeka arama motorunun, güvenilir referanslara dayandığını ve geleneksel arama motoru modellerine farklı bir bakış açısı getirdiğini belirtti.

Popovskiy, şunları kaydetti:

"Yandex, en ileri teknolojiyi geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek için büyük ölçekli yatırımlar yaparak, Türkiye için uzun vadeli güvenilir bir partner olmayı hedefliyor. Ürünlerimizin güncel ve her şeyden önce kullanışlı kalmasını sağlamak amacıyla Türk kullanıcılara yönelik rafine edilmiş çözümler oluşturmak için yerel yeteneklerden yararlanmaya kararlıyız. Arama teknolojisi ve yapay zeka alanındaki uzmanlığımızın, kullanıcı odaklı yerelleştirilmiş hizmetlerimizin Türkiye'deki konumumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

Adil rekabet ve yatırım ortamı vurgusu

Türkiye'de yabancı yatırımları teşvik edecek altyapının oluşturulması, dijital dönüşümün hızlandırılması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi konularına da değinen Popovskiy, sağlıklı yüksek teknoloji ekosistemlerinin teşvik edilmesinde adil rekabetin kritik rol oynadığını bildirdi.

Popovskiy, Rekabet Kurumu'nun açık ve rekabetçi bir pazar sağlamak için sürdürdüğü çabaları desteklediklerini vurgulayarak, bu yaklaşımın, inovasyonu teşvik etmek ve hem tüketicilere hem de işletmelere daha geniş bir yelpazede daha kaliteli dijital çözümler sunmada önemli olduğunu söyledi.

Yandex'in, Türkiye'deki konumunu güçlendirmek için yeni işbirlikleri ve projeler geliştirmeye devam edeceğini belirten Popovskiy, şirketin dijital ekonomiye katkısını artırmayı hedeflediğini aktardı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Yandex, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yandex Türkiye'de Güçlenmeyi Hedefliyor - Son Dakika

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