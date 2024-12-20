Yandex Türkiye'de Yeni Arama Motoru Yazeka'yı Tanıttı

Ekonomi

Küresel arama motorlarının algoritmalar aracılığıyla "bilgi manipülasyonu" yaptığına dair eleştiriler sürerken, Yandex, "şeffaflık ve tarafsızlık" ilkeleriyle desteklenen yapay zeka tabanlı yeni arama motoru "Yazeka" ile Türkiye pazarına giriş yaptı.

Türk dil yapısına özel olarak tasarlanan "Yazeka" teknolojisi, çok kaynaklı ve şeffaf bir arama deneyimi sunarak, kullanıcıların arama sonuçlarının kaynaklarını doğrudan görmelerine olanak tanıyıp bu yönüyle rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

Hizmet, doğal dil işleme teknolojisiyle kullanıcıların doğal ifadelerle sorgu yapmasını sağlarken, yapay zeka bu sorguları analiz ederek net ve doğru sonuçlar sunuyor. Örneğin, "Amsterdam'da bir günlük gezi rotası" sorusuyla detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

Yazeka, Yandex sinir ağlarına dayalı yapay zeka altyapısıyla çalışarak Türkçe ve İngilizceye özel yerel sonuçlar sunuyor. Türkiye'deki uzmanların derlediği veri kümeleriyle bağlamsal doğruluk ve alaka düzeyi artırılıyor.

İsmini, Türkçe "Yapay Zeka" ve "Yandex" kelimelerinin birleşiminden alan Yazeka, Yandex'in Rusya'da "Neuro" olarak bilinen sisteminin Türkiye uyarlaması olarak geliştirildi. Bu teknoloji, Türkiye'deki kullanıcıların kültürel, dilsel ve ticari gereksinimlerine özel olarak tasarlandı.

"Yazeka, bilgiye şeffaf erişim sunuyor"

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama motorlarının temel amacının, kullanıcıların karmaşık sorularına "net, otoriter ve doğru yanıtlar" sunmak olduğunu belirterek, bu doğrultuda Yandex'in tarafsız arama sonuçları ve şeffaf bilgi sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Popovskiy, Yandex'in arama motoru teknolojisinde tarafsızlığı sağlamak için yıllar içinde önemli adımlar attığını kaydederek, "Elbette etik konular her zaman kritik bir öneme sahip. Zararlı ya da yasa dışı olabilecek bilgileri filtrelemek zorundayız ve bu, Türkiye de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her pazarda yaptığımız bir şey. Ancak asıl amacımız, internet içeriğine tarafsız bir bakış açısı sunmaktır." dedi.

Arama motorlarının geleneksel medya araçlarından farklı olarak kullanıcılara gündem dayatmaması gerektiğini vurgulayan Popovskiy, "Kullanıcıların ne görmek istediklerine kendilerinin karar verdiği bir sistem sunuyoruz. Bu bağlamda, Yandex'in yeni teknolojisi Yazeka, geleneksel arama motorumuzun üzerine inşa edildi." ifadelerini kullandı.

Popovskiy, Yazeka'nın arama sonuçlarını kullanıcı ihtiyaçlarına, popülerliğe ve alaka düzeyine göre sıralayıp özetlediğini, özetlerin birden fazla kaynağa dayandırılarak farklı bakış açılarına da yer verildiğini belirtti.

Söz konusu sürecin ChatGPT gibi üretken yapay zeka modellerine göre çok daha "öngörülebilir" olduğunun altını çizen Popovskiy, "Bu şeffaflık, bizi geleneksel sohbet robotlarından ayıran temel farktır. Kullanıcılar, yanıtın hangi kısmının hangi kaynağa dayandığını görebilir ve daha fazla bilgi için bu kaynaklara kolayca erişebilir." diye konuştu.

Popovskiy, kullanıcılara alternatifler sunmanın önemine işaret ederek, "Global rakiplerimizin yaptığı gibi 'herkese uyan tek model' yaklaşımını benimsemiyoruz. Her ülkenin kültürel dinamiklerine, diline ve iş ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunuyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımız için bu anlamda özel bir sistem geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Veri güvenliği için sunucular Türkiye'ye taşınacak"

Yandex'in veri güvenliğine son derece önem verdiğini vurgulayan Popovskiy, "Türkiye'deki kullanıcılarımız için daha hızlı erişim ve daha iyi veri güvenliği sağlamak amacıyla sunucularımızı ve veri merkezlerimizi Türkiye'ye taşıyoruz. Bu, hem erişim hızını artıracak hem de yerel düzenlemelere uygun bir altyapı sağlayacak." bilgisini verdi.

Popovskiy, Türkiye'deki kullanıcı verilerinin yerel sunucularda saklanmasıyla daha yüksek hız ve güçlü veri güvenliği sağlanacağını belirterek, bu adımın Türkiye'nin veri güvenliği politikalarıyla da uyumlu olduğunu aktardı.

Yandex'in Türkiye'de 400 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Yandex'in Türkiye'ye dönüşünün yalnızca yapay zeka ve arama motorlarına artan ilgiden kaynaklanmadığını kaydeden Popovskiy, ülkenin artan pazar potansiyeli ve bu potansiyeli daha cazip hale getiren yasal düzenlemelerin de bu kararda önemli rol oynadığını belirtti.

Popovskiy, Türkiye'nin arama motorları için daha rekabetçi bir ortam oluşturma yönünde attığı adımları olumlu bulduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2020'de Rekabet Kurumu, akıllı telefonlarda yalnızca Google yerine alternatif arama motorları ve tarayıcıların önceden yüklenmesine izin verdi. Bu değişiklik, alternatif arama motorları için daha fazla fırsat yarattı. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'na benzer bir mevzuat getirmesi bekleniyor. Bu düzenlemeyle, kullanıcılar yeni bir cihaz kurarken tercih ettikleri arama motorunu seçmeye yönlendirilebilir. Bu durum, Yandex gibi alternatif arama motorlarının görünürlüğünü önemli ölçüde artırabilir."

Yandex'in Türkiye pazarına dönüşünün sadece yeni bir arama motoru teknolojisiyle sınırlı olmadığını, şirketin, Türkiye'ye yönelik yatırımlarını artırmak istediğini kaydeden Popovskiy, 2024'te 20 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve gelecek üç yıl içinde de Türkiye'de 400 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Popovskiy, bu yatırımın, yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi, Yandex Search ve Yazeka'nın Türkiye'de yaygınlaştırılması, sunucu ve veri merkezlerinin Türkiye'ye taşınması, reklam kampanyaları ve yerel ortaklık projeleri gibi birçok alanı kapsadığını söyledi.

2025 hedefi Yandex'i Türkiye'de daha görünür kılmak

Yandex'in 2025'te Türkiye'deki kullanıcı tabanını genişletmeyi ve arama motoru pazarında daha fazla görünürlük sağlamayı hedeflediğini kaydeden Popovskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ürünleri Türk kullanıcılarla buluşturma çabalarımızda olabildiğince ses getirmeyi hedefliyoruz. Bu da reklam, medya çalışmaları ve Türk cihaz üreticileriyle ortaklıklar kurmaya yatırım yapmak anlamına geliyor. Ürün geliştirme açısından ise, Yazeka'yı daha etkileşimli ve ilgi çekici hale getirmek için video ve görseller gibi multimedya içeriklerle entegre etmek üzere çalışıyoruz."

Popovskiy, bu hedefe ulaşmak için Yandex Haritalar ve Yandex Navigasyon hizmetlerinde de geliştirmeler yapılacağını anımsatarak, "Diğer bir açıdan, Yandex Haritalar ve Navi kullanıcılarının Yandex Arama'yı, Yandex Arama kullanıcılarının ise Yandex Haritalar ve Navi'yi kullanmaya başlaması için iki farklı hizmet arasında çapraz tanıtım yapmaya da çalışacağız." şeklinde konuştu.

Yazeka'yı daha gelişmiş işlevsellik sunmak amacıyla kullanıcıların talepleri doğrultusunda geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceklerine değinen Popovskiy, uygulamanın Yandex Haritalar'daki kafe, restoran ve diğer ilgi noktalarına ait kullanıcı yorumlarını yapay zeka desteğiyle özetleyerek kullanıcılara kısa ve anlaşılır bilgiler sunmak için de kullanılacağını söyledi.

Popovskiy, yapay zeka teknolojilerinin arama motoru sektörünü dönüştürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yazeka gibi araçlar, kullanıcıların bir konuyu saatlerce araştırmak yerine saniyeler içinde kapsamlı yanıtlar almasını sağlıyor. Bu dönüşüm, kullanıcıların arama motorlarına daha fazla yönelmesine yol açabilir. Yapay zeka ile oluşturulan özetlerin daha yaygın hale gelmesiyle, kullanıcıların daha önce sormadıkları soruları sormaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Bu değişim, Yandex için hem zorluklar hem de fırsatlar sunuyor. Ancak bir şey net, arama motorlarına olan talep yeniden artıyor ve biz bu ihtiyaçları karşılamak için iyi bir konumdayız."