Yangın Güvenliği İçin İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yangın Güvenliği İçin İş Birliği

Masdaf ve Allianz Teknik, yangın güvenliği ve inşaat sektöründeki uygulamaları ele aldı.

30.04.2025 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masdaf ve Allianz Teknik işbirliğiyle, yangın pompalarının güvenli bina altyapılarındaki rolü, sigorta sektörüne etkileri ve inşaat sektöründeki uygulamaları masaya yatırıldı.

Yangın farkındalığını arttırmak amacıyla Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Masdaf Üst Yöneticisi (CEO) Erhan Özdemir, Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren, Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik, Masdaf Bina Teknolojileri ve Yangın Ürün Grubu Yöneticisi Ezgi Baba ile sektör temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Masdaf CEO'su Erhan Özdemir, yangınların hem can kaybına hem de geri dönülmez maddi zararlara yol açabildiğini belirtti.

Yangınların sadece bir binayı değil yılların emeğini, anıları ve hayatları da beraberinde yok edebildiğini vurgulayan Özdemir, "Her kayıp yalnızca bir sayı değil, bir ailenin dramı, yıllardır emek verilmiş bir işletmenin çöküşü anlamına da geliyor." ifadesini kullandı.

İstanbul İtfaiyesi'nin verilerine atıfta bulunan Özdemir, 2024'te 25 bin civarında yangın çıktığını, bu verilere göre İstanbul'da her 20 dakikada bir yangın çıktığını söyledi.

Yangınlarla ancak bilinçli ve planlı hareket ederek mücadele edilebileceğinin altını çizen Özdemir, "Bu amaçla bugün Allianz Teknik ile birlikte yangın güvenliği bilincini arttırmak için hep bir aradayız. Çünkü yangın, güvenliği başımıza geldiğinde alınacak bir önlem değil, yaşamsal bir zorunluluk olarak önceden ele alınması gereken bir konu. Gerek evlerimizde gerekse iş yerlerinde ve kamusal alanlarda bu bilinci oluşturmak, gerekli önlemleri zamanında almak zorundayız. Bu konuda da hepimize gerçekten çok önemli işler düşüyor." dedi.

"Toplumsal bilinç oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz"

Özdemir, "Yangın güvenliğinde bireysel farkındalık kadar doğru mühendislik çözümleri ve güvenilir alt yapısı sistemleri de büyük rol oynuyor. Çünkü alınan önlemler ancak doğru ürün ürünlerle ve standartlara uygun sistemlerle desteklendiğinde gerçek anlamda etkili olabiliyor." diye konuştu.

Masdaf olarak kuruldukları günden itibaren bu anlayışla çalıştıklarını belirten Özdemir, hem ürünlerini yüksek standartlarda ürettiklerini hem de yangına karşı toplumsal bilinç oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Özdemir, yangına karşı iyi güvenlik sistemlerinin kurulmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda sistem bakımlarının ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

"Riski ciddi bir şekilde yönetmemiz lazım"

Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren de yaptığı sunumda sigorta sektörünün daima risklerin önleyici tarafında kalmaya çalıştığını, riskin nasıl yönetileceğine odaklandıklarını söyledi.

Yangının insanların her gün karşılaştığı önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çeken Eren, "Çünkü hemen her gün yangın olabiliyor. Yangın çıkması çok kolay. Üç tane faktörü var; madde, ısı ve oksijen. Zaten her yerde oksijen var. Geriye yanacak madde ve ısı kaynağı kalıyor. O yüzden gerçekleşme olası çok yüksek. Gerçekleştiği zaman da etkisi çok fazla. İnsanın çok zorlandığı bir tehlike. Bu riski ciddi bir şekilde yönetmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Risk yönetimindeki en önemli ayrıntının farkında olmak olduğuna işaret eden Eren, "Önlem almak, buna karşı beraber yaşamayı öğrenmek. Depremde yapmamız gerektiği gibi. Korkmak yerine öğrenmek ama risk yönetiminde şöyle bir şey var, aynı hatayı iki kere yapmayacaksınız. Bu çok kritik." şeklinde konuştu.

Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik ise yangına karşı önlemelerde tek başına malzeme ve ürün kullanımını kapsayan pasif önlemlerin veya söndürme sistemlerini kapsayan önleyici koruma yöntemlerinin yeterli olmayacağını, ikisinin beraber çalışması gerektiğini belirtti.

Masdaf Bina Teknolojileri ve Yangın Ürün Grubu Yöneticisi Ezgi Baba da yangın anında önleyici sistemlerin bir bütün olarak sağlıklı çalışmasının insan hayatı için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen yangın önleme testiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, istanbul, Sigorta, Ekonomi, Sağlık, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yangın Güvenliği İçin İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:52
Kadın sürücüye ’’çakarlı’’ araç kullanımı pahalıya patladı
Kadın sürücüye ''çakarlı'' araç kullanımı pahalıya patladı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
20:47
’’Zorunlu eğitim kısalacak mı’’ sorusuna Bakan Tekin’den dikkat çeken yanıt
''Zorunlu eğitim kısalacak mı?'' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:17:24. #7.13#
SON DAKİKA: Yangın Güvenliği İçin İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.