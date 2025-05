Yangın Güvenliği İçin İş Birliği

Masdaf ve Allianz Teknik işbirliğiyle, yangın pompalarının güvenli bina altyapılarındaki rolü, sigorta sektörüne etkileri ve inşaat sektöründeki uygulamaları masaya yatırıldı.

Yangın farkındalığını arttırmak amacıyla Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Masdaf Üst Yöneticisi (CEO) Erhan Özdemir, Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren, Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik, Masdaf Bina Teknolojileri ve Yangın Ürün Grubu Yöneticisi Ezgi Baba ile sektör temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Masdaf CEO'su Erhan Özdemir, yangınların hem can kaybına hem de geri dönülmez maddi zararlara yol açabildiğini belirtti.

Yangınların sadece bir binayı değil yılların emeğini, anıları ve hayatları da beraberinde yok edebildiğini vurgulayan Özdemir, "Her kayıp yalnızca bir sayı değil, bir ailenin dramı, yıllardır emek verilmiş bir işletmenin çöküşü anlamına da geliyor." ifadesini kullandı.

İstanbul İtfaiyesi'nin verilerine atıfta bulunan Özdemir, 2024'te 25 bin civarında yangın çıktığını, bu verilere göre İstanbul'da her 20 dakikada bir yangın çıktığını söyledi.

Yangınlarla ancak bilinçli ve planlı hareket ederek mücadele edilebileceğinin altını çizen Özdemir, "Bu amaçla bugün Allianz Teknik ile birlikte yangın güvenliği bilincini arttırmak için hep bir aradayız. Çünkü yangın, güvenliği başımıza geldiğinde alınacak bir önlem değil, yaşamsal bir zorunluluk olarak önceden ele alınması gereken bir konu. Gerek evlerimizde gerekse iş yerlerinde ve kamusal alanlarda bu bilinci oluşturmak, gerekli önlemleri zamanında almak zorundayız. Bu konuda da hepimize gerçekten çok önemli işler düşüyor." dedi.

"Toplumsal bilinç oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz"

Özdemir, "Yangın güvenliğinde bireysel farkındalık kadar doğru mühendislik çözümleri ve güvenilir alt yapısı sistemleri de büyük rol oynuyor. Çünkü alınan önlemler ancak doğru ürün ürünlerle ve standartlara uygun sistemlerle desteklendiğinde gerçek anlamda etkili olabiliyor." diye konuştu.

Masdaf olarak kuruldukları günden itibaren bu anlayışla çalıştıklarını belirten Özdemir, hem ürünlerini yüksek standartlarda ürettiklerini hem de yangına karşı toplumsal bilinç oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Özdemir, yangına karşı iyi güvenlik sistemlerinin kurulmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda sistem bakımlarının ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

"Riski ciddi bir şekilde yönetmemiz lazım"

Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren de yaptığı sunumda sigorta sektörünün daima risklerin önleyici tarafında kalmaya çalıştığını, riskin nasıl yönetileceğine odaklandıklarını söyledi.

Yangının insanların her gün karşılaştığı önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çeken Eren, "Çünkü hemen her gün yangın olabiliyor. Yangın çıkması çok kolay. Üç tane faktörü var; madde, ısı ve oksijen. Zaten her yerde oksijen var. Geriye yanacak madde ve ısı kaynağı kalıyor. O yüzden gerçekleşme olası çok yüksek. Gerçekleştiği zaman da etkisi çok fazla. İnsanın çok zorlandığı bir tehlike. Bu riski ciddi bir şekilde yönetmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Risk yönetimindeki en önemli ayrıntının farkında olmak olduğuna işaret eden Eren, "Önlem almak, buna karşı beraber yaşamayı öğrenmek. Depremde yapmamız gerektiği gibi. Korkmak yerine öğrenmek ama risk yönetiminde şöyle bir şey var, aynı hatayı iki kere yapmayacaksınız. Bu çok kritik." şeklinde konuştu.

Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik ise yangına karşı önlemelerde tek başına malzeme ve ürün kullanımını kapsayan pasif önlemlerin veya söndürme sistemlerini kapsayan önleyici koruma yöntemlerinin yeterli olmayacağını, ikisinin beraber çalışması gerektiğini belirtti.

Masdaf Bina Teknolojileri ve Yangın Ürün Grubu Yöneticisi Ezgi Baba da yangın anında önleyici sistemlerin bir bütün olarak sağlıklı çalışmasının insan hayatı için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen yangın önleme testiyle etkinlik sona erdi.