Yangından Etkilenen Zeytinlikler İncelendi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın'ın Söke ilçesinde yangından etkilenen zeytinlik alanlarda incelemelerde bulundu.

Bayraktar, 22 Haziran'da Pamukçular Mahallesi'nde çıkan yangından etkilenen üreticilerle bir araya geldi.

Yangında zarar gören üreticilerin yanlarında olduklarını belirten Bayraktar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın riskinin de yükseldiğine dikkati çekti.

Şemsi Bayraktar, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını isteyerek şunları söyledi:

"Afetlerden zarar gören üreticilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu afetler sadece çiftçimize değil, tarımsal üretime de ciddi zarar veriyor. Amacımız, üreticilerimizin üretime devam etmesini sağlamak. Çiftçimize sahip çıkmadığımız takdirde kaybettiğimiz her çiftçi, gıda enflasyonuna sebebiyet verecektir. Bu nedenle üreticilerimize destek verilmesi büyük önem taşıyor."

Bayraktar'a, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ve üreticiler eşlik etti.