Yanlış Yakıt Dolu Aracın Hasarı İade Edildi - Son Dakika
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Yanlış Yakıt Dolu Aracın Hasarı İade Edildi

Yanlış Yakıt Dolu Aracın Hasarı İade Edildi
18.06.2026 11:17
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Kayseri'de yanlış yakıt dolumu nedeniyle hasar gören aracın masrafları için 64 bin 172 lira iade kararı.

Kayseri'deki bir istasyonda otomobiline yanlış akaryakıt doldurulması nedeniyle motor aksamında hasar oluşan sürücünün başvurusu üzerine Tüketici Hakem Heyeti, hatalı yakıt, çekici, ikame araç ve hasar tutarı olan toplam 64 bin 172 liranın iadesine hükmetti.

Merkez Kocasinan ilçesindeki bir istasyondan yakıt alan Ü.A'nın otomobili, kısa süre sonra motor arızası nedeniyle yolda kaldı.

Aracını yol kenarına çekerek durduran sürücü, çekici yardımıyla servise götürdü. Burada yapılan teknik incelemede, araca motorin yerine benzin doldurulduğu belirlendi.

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle elindeki belge ve raporlarla Kayseri Tüketici Hakem Heyetine başvuran Ü.A, aracında meydana gelen hasarın giderilmesi için yaptığı masrafların karşılanmasını talep etti.

Başvuruyu değerlendiren heyet, bilirkişi ile diğer bilgi ve belge incelemesinde akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt dolumu nedeniyle tüketiciye "ayıplı hizmet" sunduğuna kanaat getirdi.

Bu kapsamda 57 bin 965 lira hasar tutarı, 3 bin 287 lira ikame araç bedeli, 1920 lira çekici ücreti ve hatalı doldurulan 1000 liralık yakıtın tüketiciye ödenmesine hükmetti.

"Tüketici Hakem Heyetine başvurduklarında kaskoları bozulmuyor"

Ü.A'nın avukatı Mevlid Emin Balcıoğlu, AA muhabirine, müvekkilinin aracına yanlış türde yakıt konulması nedeniyle yetkili serviste yaptırdıkları onarıma bağlı zararın tazmini için Kayseri Tüketici Hakem Heyetine başvurduklarını söyledi.

Hakem heyetinin başvurularına güzel bir kararla cevap verdiğini ifade eden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu durumda başvurucular hem kasko şirketine hem de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını arayabilirler. Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını aradıkları durumda kaskoları bozulmamış oluyor. Bu sayede doğrudan zararlarını akaryakıt istasyonlarından karşılamış oluyorlar. Bu durum fosil yakıtla çalışan ve araç sahibi olan bütün tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Bu kararın bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de milyonlarca sürücü ve araç sahibi olduğunu düşünürsek bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Şu anda bütün akaryakıt istasyonlarındaki cihazların yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor. Ancak sistemsel arızadan kaynaklı yanlış türde yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum. Bu konuda biz tüketicilerimizi hem uyarmış oluyoruz hem de böyle bir durum meydana geldiğinde nasıl hareket etmeleri gerektiğinin haritasını çizmiş oluyoruz."

Kaynak: AA

Tüketici Hakem Heyeti, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yanlış Yakıt Dolu Aracın Hasarı İade Edildi - Son Dakika

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