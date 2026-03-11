Yapay Tatlandırıcılar Beyin Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Tatlandırıcılar Beyin Sağlığını Tehdit Ediyor

11.03.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzm. Dr. İsmet Üstün, yapay tatlandırıcıların bağırsak florasını bozduğunu ve beyin sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. İsmet Üstün, şeker tüketimini azaltmak isteyenlerin sağlıklı alternatif olarak yöneldiği yapay tatlandırıcıların yalnızca bağırsak florasını bozmakla kalmadığını, beynin koruyucu bariyerini etkileyerek unutkanlık ve alzaymır??????? riskini artırabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, şeker yerine daha sağlıklı olduğu düşüncesiyle tercih edilen yapay tatlandırıcılar son yıllarda yalnızca çay ve kahvede değil, birçok hazır gıdada da yer almaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. İsmet Üstün, bu maddelerin kontrolsüz kullanımının beyin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebildiğini vurgulayarak, "Beyin bariyeri zarar gördüğünde, vücuttaki iltihap zihinsel fonksiyonları yavaşlatıyor." ifadesini kullandı.

Üstün, yapay tatlandırıcıların vücutta oluşturduğu olumsuz etkilerin zamanla beyne kadar ulaşabildiğini aktardı.

Yapay tatlandırıcıların ilk kullanım amacına değinen Üstün, bu ürünlerin başlangıçta daha çok şeker hastaları için geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amaç, kan şekerini yükseltmeden çay, kahve gibi içecekleri tatlandırmaktı. Ancak besin endüstrisindeki gelişmelerle birlikte artık sadece içeceklerde değil, pek çok hazır gıdanın içinde de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan yapay tatlandırıcı türleri arasında, aspartam, sukraloz, eritritolve sakkarin yer alıyor. Bunlar sadece tat vermekle kalmıyor, aynı zamanda koruyucu özellikleri sayesinde ürünlerin raf ömrünü de uzatıyor."

"Migren ve kronik baş ağrıları tetiklenebilir"

Üstün, yapay tatlandırıcıların en büyük etkilerinden birinin bağırsaklar üzerinde görüldüğünü ifade etti.

Mide ve bağırsak sisteminin faydalı bakterilerle birlikte bir denge içinde çalıştığını aktaran Üstün, "Bu bakteriler, yediğimiz besinleri parçalayarak vücudumuz için yararlı maddeler üretir. Ancak yapay tatlandırıcılar aşırı tüketildiğinde bu denge bozulur. 'Disbiyoz' dediğimiz durum ortaya çıkar, yani iyi bakteriler azalır, zararlı bakteriler artar." değerlendirmesini yaptı.

Üstün, bu durumun vücutta iltihaplanmaya yol açtığını kaydederek, iltihap artışının da serbest radikallerin ve toksik maddelerin yükselmesine neden olup genel sağlığı olumsuz etkilediğini aktardı.

Normalde vücuttaki iltihabın beyne kolayca ulaşmadığını belirten Üstün, kan-beyin bariyerinin beyni koruyan çok önemli bir yapı olduğunu ifade etti.

Üstün, bu bariyerin vücutta oluşan zararlı maddelerin beyne geçmesini engellediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak yapay tatlandırıcıların yol açtığı toksik maddeler zamanla bu bariyerin geçirgenliğini artırır. Böylece vücuttaki iltihaplı süreç beyne de yansımaya başlar. Beyinde iltihap demek, düşünme hızının yavaşlaması, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık gibi sorunlar demektir. Süreç ilerledikçe demans ve alzaymır gibi ciddi hastalıkların gelişmesine zemin hazırlar. Ayrıca migren ve kronik baş ağrıları da yapay tatlandırıcı kullanımına bağlı olarak tetiklenebilir."

Hazır gıda tüketiminin arttığı bir dönemde etiket okuma alışkanlığının önem kazandığını belirten Üstün, yapay tatlandırıcıların kısa vadede zararsız gibi görünse de uzun vadede beyin sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabildiğini aktardı.

Üstün, "Mümkün olduğunca doğal beslenmeye yönelmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve yapay tatlandırıcı tüketimini sınırlamak beyin sağlığını korumada en önemli adımlardır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Hastane, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Tatlandırıcılar Beyin Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 11:52:28. #7.12#
SON DAKİKA: Yapay Tatlandırıcılar Beyin Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.