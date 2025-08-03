Yapay Zeka Çeviriyi Tehdit Etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yapay Zeka Çeviriyi Tehdit Etmiyor

03.08.2025 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Nesrin Onur, yapay zekanın çeviri mesleğini dönüştürüp desteklediğini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nesrin Onur, yapay zekanın gelişiminin çeviri mesleğini tehdit etmediğini, aksine onu dönüştüren ve yeniden şekillendiren güçlü bir araç olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nesrin Onur, yapay zeka destekli çeviri araçlarının gelişimiyle birlikte çeviri mesleğinde büyük bir dönüşüm yaşandığına dikkati çekerek, bu araçların destekleyici olduğunu ancak insan dokunuşunun hala vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Onur, çeviri araçlarının güvenilirliğinin, aslında büyük ölçüde bağlama ve metnin türüne bağlı olarak değiştiğini aktararak, son yıllarda bu araçların, yapay zeka ve derin öğrenme teknolojileri sayesinde ciddi bir gelişim gösterdiğini, ancak hala kısıtlılıklarının bulunduğu vurguladı.

Gündelik konuşmalarda bu araçların tatmin edici düzeye geldiğini kaydeden Onur, "Ancak konu karmaşık metinlere, yani hukuk, tıp, akademik ya da edebi metinlere geldiğinde, bu araçlar hala hataya açık." ifadesini kullandı.

Makine çevirisiyle insan çevirmen arasındaki farklara da değinen Onur, şunları aktardı:

"Makine çevirisiyle insan çevirmen arasındaki en temel fark, aslında anlamı yorumlama ve bağlama uygun metinler üretebilme becerisinde ortaya çıkıyor. İnsan çevirmen sadece kelimeleri değil, aynı zamanda metnin tonunu, amacını, hedef kitlesini ve kültürel bağlamını da göz önünde bulundurarak çeviri yapar. Yani sadece dil bilgisiyle değil, sezgi, yorumlama ve kültürel farkındalıkla çalışır."

Yapay zeka deyimleri ve kültürel bağlamı tam kavrayamıyor

Onur, yapay zeka çeviri araçlarının eksik yönlerine dikkati çekerek, anlam kayması, bir sözcük ya da ifadenin bağlamsal anlamının yeterince kavranamaması sonucunda, hedef dilde yanlış veya eksik bir biçimde aktarılması durumu olduğunu anlattı.

Deyimlerin ve kültürel ifadelerin makine çevirisiyle çoğunlukla yanlış aktarıldığını belirten Onur, yapay zekanın bu tür deyimlerin kültürel karşılıklarını çoğu zaman tanımlayamadığını vurguladı.

Onur, yapay zeka araçlarının çeviri eğitimine entegrasyonuna da değinerek, "Çünkü artık öğrencileri yalnızca klasik çeviri teknikleriyle değil, teknolojiyle birlikte çalışan çok yönlü profesyonel olarak yetiştirmek gerekiyor. Öğrencilere bu araçları eleştirel bir gözle kullanmaları, yani doğru yerlerde nasıl, ne amaçla ve ne ölçüde faydalanabileceklerini sorgulamaları teşvik ediliyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın gelişiminin çeviri mesleğini doğrudan tehdit eden bir unsur değil, aksine onu dönüştüren ve yeniden şekillendiren güçlü bir araç olduğuna vurgu yapan Onur, burada meselenin tehditten ziyade bir dönüşüm süreci olduğunu anlattı.

Onur, yapay zekanın, çevirmenin yerini almak yerine onun rolünü, yetkinlik alanlarını ve iş yapma biçimini değiştirdiğini kaydetti.

Geleceğin çevirmeni teknolojiyle birlikte çalışan uzman olacak

Çeviri eğitiminde özellikle "insan dokunuşu"na ihtiyaç duyulan alanlara yoğunlaştıklarını belirten Onur, "Öğrencilere makine tarafından çevrilmiş kısa metinler veriyoruz ve bu metinlerdeki anlatım bozukluklarını, bağlam hatalarını ve biçem uyumsuzluklarını insan eliyle nasıl düzelteceklerini birlikte analiz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Onur, çeviri öğrencilerinin gelecekte nasıl bir uzmanlık geliştirmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka ve dijital araçlarla birlikte çalışmayı bilen, bu teknolojileri eleştirel bir gözle değerlendirebilen ve farklı uzmanlık alanlarında kendini geliştiren bireyler öne çıkacak. Artık çeviri mesleği, sadece iki dil arasında metin aktarmaktan ibaret değil, çok daha geniş bir beceriler bütünü gerektiriyor."

Yapay zekanın, geleceğin çevirmeni, aynı zamanda bir iletişim uzmanı, proje yöneticisi ve karar verici olacağını aktaran Onur, teknolojiyle uyum içinde ama insan merkezli düşünen, hem dijital hem kültürel okuryazarlığı yüksek bireyler yetiştirmek, çeviri eğitiminin en büyük hedefi olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Çeviriyi Tehdit Etmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir

10:23
Meteoroloji’den 30 şehre sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı
10:08
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum’da intihara kalkıştı
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
09:32
Erzurum’a noter bulunamıyor Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter bulunamıyor! Bakanlık yeniden ilana çıktı
08:18
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurdu Ukrayna’dan misilleme gecikmedi
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi
09:25
Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
09:24
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
09:22
Ezgi Mola’nın eski eşi kanlar içinde kaldı Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
Ezgi Mola'nın eski eşi kanlar içinde kaldı! Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
09:19
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 11:18:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Çeviriyi Tehdit Etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.