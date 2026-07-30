Yapay Zeka Dolandırıcılığı, Siber Sigorta Sektörünü Yeniden Şekillendiriyor

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinin yaygınlaşmasının siber sigorta sektörünü yeni çözümler geliştirmeye yönlendirdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm iş süreçlerinde hız, verimlilik ve operasyonel kolaylık sağlarken, siber suçluların kullandığı yöntemler de gelişiyor.

Yapay zeka destekli ses klonlama uygulamaları, gerçek kişilerden ayırt edilmesi güç sahte görüntü ve videolar, yapay zekayla hazırlanan oltalama e-postaları, QR kod manipülasyonları ve IBAN bilgilerinin değiştirilmesine yönelik saldırılar, şirketler ve bireyler açısından yeni dijital dolandırıcılık riskleri oluşturuyor.

Üretken yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla hedef odaklı oltalama saldırıları daha ikna edici hale gelirken, sahte e-postalarda kurumların kullandığı dil, yöneticilerin yazışma üslubu ve şirket içi terminoloji taklit edilebiliyor.

"Doğrudan insanı hedef alan karmaşık yöntemlerle karşı karşıyayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, dijital dolandırıcılığın artık yalnızca bilgi işlem departmanlarının değil, tüm şirket yönetimlerinin gündeminde olması gereken stratejik bir risk alanına dönüştüğünü aktardı.

Siber saldırı yöntemlerinin teknolojik gelişmelerle sürekli evrim geçirdiğine değinen Çiftçi, "Eskiden siber saldırılar daha çok sistemleri hedef alıyordu. Bugün ise doğrudan insanı hedef alan, güven ilişkisini istismar eden çok daha karmaşık yöntemlerle karşı karşıyayız. Bir yöneticinin sesi birkaç saniyelik kayıt üzerinden klonlanabiliyor, çalışanlara gerçekmiş gibi görünen ödeme talimatları gönderilebiliyor veya şirketlerin tedarik zincirindeki ödeme süreçleri manipüle edilebiliyor. Risk artık yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda operasyonel, finansal ve itibari boyut taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, dolandırıcılık yöntemlerinin yapay zekayla daha hedef odaklı hale geldiğini, geçmişte çok sayıda kişiye gönderilen standart oltalama saldırılarının yerini artık kişi veya kurum özelinde hazırlanan senaryoların aldığını vurguladı.

Saldırganların şirketlerin internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını, kamuya açık yöneticilerini ve çalışan profillerini analiz ederek çok gerçekçi senaryolar oluşturabildiklerine değinen Çiftçi, "Muhasebe birimine gelen ödeme talimatı, CEO'dan gelmiş gibi görünen ses kaydı ya da tedarikçiden gönderilmiş izlenimi veren IBAN değişikliği mesajı, çalışanlar tarafından kolaylıkla gerçek kabul edilebiliyor. Yapay zeka, dolandırıcılık girişimlerini hem daha inandırıcı hale getiriyor hem de tespit edilmelerini zorlaştırıyor. Özellikle finans, sağlık, üretim, lojistik ve perakende gibi yoğun dijital işlem gerçekleştiren sektörlerde risk seviyesi her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinin yaygınlaşmasının siber sigorta sektörünü de yeni çözümler geliştirmeye yönlendirdiğini belirten Çiftçi, kurumların faaliyet alanına göre farklılaşan risk profilleri nedeniyle standart poliçelerin her zaman yeterli olmayabileceğini, bu nedenle kurumlara özel siber risk analizi ve uygun siber sigorta teminatlarının belirlenmesinin kritik önem taşıdığını bildirdi.

Çiftçi, "Bugün siber sigorta çözümleri veri ihlalleri, fidye yazılımları, iş durması, dijital varlık kayıpları ve belirli siber olaylar nedeniyle oluşabilecek finansal zararlar için önemli koruma sağlıyor. Ancak yapay zeka destekli ses klonlama, deepfake teknolojileri, algoritmik manipülasyonlar ve sosyal mühendislik saldırılarının yaygınlaşmasıyla yeni teminat ihtiyaçları da ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde yapay zeka kaynaklı dolandırıcılık senaryolarını daha kapsamlı değerlendiren sigorta çözümlerinin gelişmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Her kurumun maruz kaldığı siber risklerin faaliyet alanı, dijital altyapısı ve operasyonel süreçlerine göre farklılık gösterdiğine ve standart siber sigorta poliçelerinin her zaman yeterli koruma sağlamayabileceğine işaret eden Çiftçi, kurumlara özel risk analizi yapılmasının, faaliyet alanına uygun siber sigorta teminatlarının belirlenmesinin ve olası hasar senaryolarına yönelik risk danışmanlığının önem taşıdığını ifade etti.

"En güçlü savunma insan farkındalığı"

Çiftçi, dijital dolandırıcılıkla mücadelede en önemli unsurun insan faktörü olmaya devam ettiğinin altını çizerek, kurumlara "Teknoloji geliştikçe saldırılar da gelişiyor. Bu nedenle yalnızca güvenlik yazılımlarına yatırım yapmak yeterli değil. Çalışanların düzenli farkındalık eğitimlerinden geçirilmesi, ödeme süreçlerinde çift doğrulama mekanizmalarının uygulanması, sesli veya yazılı ödeme talimatlarının farklı iletişim kanalları üzerinden mutlaka teyit edilmesi ve kritik finansal işlemlerde insan denetiminin korunması gerekiyor." tavsiyelerinde bulundu.

Çiftçi, QR kodla yapılan ödemelerde kodun kaynağının doğrulanması, IBAN değişikliği taleplerinin telefonla teyit edilmesi ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş olabilecek ses veya görüntü kayıtlarına mutlak güven duyulmaması gerektiğini, özellikle üst düzey yöneticilerin kimliklerini taklit eden saldırıların gelecek yıllarda daha da artmasını öngördüklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirketlerin yalnızca bugünün siber risklerine değil, yapay zekayla şekillenen yeni tehdit ortamına da hazırlıklı olması gerekiyor. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği olarak, kurumların mevcut siber risklerini analiz ediyor, faaliyet alanlarına uygun siber sigorta çözümleri geliştiriyor ve olası hasar senaryolarına yönelik risk danışmanlığı sunuyoruz. Güçlü uluslararası iş ortaklıklarımız ve reasürans kapasitemiz sayesinde kurumların hızla değişen siber tehditlere karşı daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmesine destek oluyoruz."