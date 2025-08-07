Yapay Zeka Tasarımcıları Tehdit Ediyor - Son Dakika
Yapay Zeka Tasarımcıları Tehdit Ediyor

07.08.2025 10:27
Prof. Dr. Neda Üçer, AI'nin tasarımda etik kullanımı önemine ve meslek kaybı riskine dikkat çekti.

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neda Üçer, tasarımcıların kontrolün tamamını yapay zekaya bırakması halinde mesleklerini kaybedebileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimi, tasarım disiplinlerinde köklü bir dönüşüme yol açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Neda Üçer, yapay zekanın tasarım alanında hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ve yapay zeka kullanımında yaşanan artışın engellenemeyeceğine değindi.

Tasarım alanında yapay zekanın etik, bilinçli ve doğru kullanımı büyük önem taşıdığına dikkati çeken Üçer, şunları kaydetti:

"Tasarımcılar, yapay zekaya yüzde 100 teslim olurlarsa mesleklerini kaybedebilir. Ancak onu yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla kullanırlarsa, yaratım sürecine daha fazla zaman ayırabilir ve bu sayede tasarım alanında çığır açabilirler. Yapay zeka tasarımlarıyla, tasarımcılar tarafından üretilenler arasındaki fark her zaman belirgin olacak. Gerçek bir fikir içeren, özgün tasarımlar büyük önem kazanacak ve değerli olacak."

Midjourney, DALL·E, Adobe Firefly gibi yapay zeka destekli araçların yaygınlaşmasıyla tasarım süreçlerinin önemli ölçüde hızlandığına işaret eden Üçer, fikirden görsele geçişin çok kısa sürede gerçekleşebildiğini, bu nedenle prototip üretiminin hızlanarak tasarımcıya daha fazla alternatif sunduğunu aktardı.

Üçer, tasarım sürecinin hızlanmasıyla yeni bir görsel dilin ortaya çıkmaya başladığını, yapay zekanın sunduğu üretim imkanlarının profesyonel olmayan kullanıcıları da tasarım sürecine dahil ettiğini, bu durumun, tasarımcının rolünü yeniden tanımlamaya yol açtığını aktardı.

Tasarımcının yeni rollerine değinen Üçer, şu ifadeleri kullandı:

"Tasarımcı artık yalnızca süreci yürüten değil, kavramsal düzeyde yön veren, seçim yapan ve etik çerçevesini belirleyen bir küratör konumunda. Yaratıcılık bu noktada daha da öne çıkıyor. Yapay zeka içerikleri birleştirebilir ama özgün fikir ve yaratım hala insana ait. Arka plan kaldırma, renk düzeltme gibi rutin ve tekrarlayan işleri yaparak teknik işlerde destekleyici olarak kullanılabilir. Bu sayede, tasarımcı bağlamsal düşünme, kültürel değerlendirme, sezgisel karar verme gibi yapay zekanın yapamadığı işlere daha rahat odaklanabilir ve yaratıcılığını bu şekilde ortaya koyabilir."

"Estetik algıda önemli bir kırılmaya yol açtı"

Üçer, yapay zeka destekli görsellerin yaygınlaşmasının, estetik algıda önemli bir kırılmaya yol açtığını vurgulayarak, "Bir yanda plastik, parlak ve kusursuz görüntüler; diğer yanda daha doğal, pastel ve insani estetik anlayış. Bu iki yaklaşımın çatışması, önümüzdeki dönemde daha belirgin olacak. Tekinsiz görünen yapay görüntüler, zamanla insani bir estetiğe evrilecek." değerlendirmesini yaptı.

Üçer, Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak öğrencileri yalnızca teknik becerilerle değil, etik farkındalık, eleştirel düşünce ve kavramsal yaratıcılıkla donatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yürüttükleri projelere değinen Üçer, "Tasarımda Bahar ve Güz Buluşmaları' etkinliklerimizde sektör profesyonelleriyle yapay zekanın sunduğu fırsatları ve riskleri tartıştık. Ders içeriklerimize YZ araçlarını etik kullanım ilkeleriyle entegre ettik. Önümüzdeki dönemde de disiplinlerarası atölye ve projelerle bu dönüşüme uygun bir eğitim ortamı sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Üçer, "Genç tasarımcılara öncelikle yapay zeka okuryazarlığını, yapay zekanın doğru ve etik kullanımının nasıl olduğunu öğrenmelerini, kullanımına yönelik eğitim almalarını ve tasarımlarda yaratıcı düşünce, fikir ve tasarımsal üretimleri öne çıkmayı hedeflemelerini öneririm. Yapay zeka araçlarını öğrenirken eleştirel düşünmeyi sürdürmeleri, kavramsal ve etik bilinç geliştirmeleri, hibrit beceriler kazanmaları ve sürekli gelişen teknolojileri hakim olarak öğrenmeye açık olmaları, büyük önem taşıyor." tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: AA

