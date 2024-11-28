Yapay Zeka ve Ekonomi Zirvesi - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka ve Ekonomi Zirvesi

Yapay Zeka ve Ekonomi Zirvesi

8. İstanbul Ekonomi Zirvesi, yapay zeka ve iş dünyası entegrasyonunu tartışacak.

28.11.2024 18:55
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Yapay zekanın iş dünyası ile entegrasyonu masaya yatırılacak

İSTANBUL - 'Yapay Zeka ve Ekonomi' 8'inci İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ana teması oldu. Zirvede yapay zeka teknolojilerinin istihdama etkisi, yeni meslek alanlarının doğuşu, ekonomideki dönüşüme etkileri gibi konular ele alınacak.

8. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin bu yılki ana teması 'Yapay Zeka ve Ekonomi' oldu. Zirvede, yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasına entegrasyonu, ekonomideki dönüşüme etkileri ve gelecekte istihdamın nasıl şekilleneceği gibi kritik konular masaya yatırılacak.

5-6 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte gündem maddelerinden biri de yapay zeka teknolojilerinin istihdama olası etkileri ve yeni meslek alanlarının doğuşu olacak. Zirveye katılacak alanında uzman isimler yapay zeka uygulamalarının iş süreçlerine, üretime, verimliliğe ve rekabet avantajlarına ilişkin konuları değerlendirecek.

" Türkiye'de 2000 yılında 5 olan yapay zeka firma sayısı, bin 195'e ulaştı"

Zirvenin tanıtım toplantısı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte yapıldı. Toplantının açılış konuşmasında söz alan İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Saltık, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin katılımcı profilinin iş dünyasından akademiye, bürokrasiden politikaya kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını; zirve süresince 10 panel ve kilit konuşmacılarla hemen her alanda yapay zekanın ekonomiye etkilerinin konuşulacağını anlattı. Saltık, "Küresel boyutta iş dünyasının yüzde 38'i yapay zeka teknolojilerini kullanıyor ve bu oran gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de 2000 yılında 5 olan yapay zeka firmalarının sayısı günümüzde bin 195'e çıktı, bu sayede Türkiye dünyada 18'inci sıraya geldi" diye konuştu.

"Yapay zeka teknolojilerinin doğru ellerde olması gerek"

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ise "Yapay zeka teknolojilerini doğru kullanmak gerekiyor. Teknolojinin doğru ellerde kullanılıyor olması lazım. İş alanlarında yapay zeka teknolojileri zaman tasarrufu sağlayacak, verimliliği artıracak. Zaman en önemli şey. Bu teknolojiler birçok sektörde fayda sağlayacak. Bu teknolojiler kullanılmaya başlandığında ilk dönemlerde bazı alanlarda çalışanların işini elinden alabilir ama uzun vadede birçok iş alanı açacaktır. Yeni sektörler oluşacak, yan sektörler oluşacak, gelecekte farkı iş alanları oluşacak. Savunma sanayimizde yapay zeka teknolojilerinin yansımalarını gördük. Gelecekte tüm sektörlerde teknolojinin yansımalarını göreceğiz" diye konuştu.

Zirve; yapay zeka ve ekonomi temalı oturumlar, sektörlerin geleceğiyle ilgili öngörüler ve başarılı girişim hikayeleriyle katılımcılara ilham vermeyi hedefliyor. Zirve, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı desteklemek, yeni iş birliği fırsatları oluşturmak ve küresel iş dünyasına değer katmak için bir platform sunmayı amaçlıyor.

Programda; İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni de gerçekleşecek. Başarılı projelere ve sektör liderlerine ödüller verilecek. Gala gecesinde, ünlü sanatçı Jehan Barbur canlı performans sergileyecek.

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Yapay Zeka, İstanbul, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ve Ekonomi Zirvesi - Son Dakika

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