Yapay Zeka Yıldızları Projesine 55 Bin Öğrenci Hedefi

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin işbirliğinde, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirmek için hayata geçirilen "Yapay Zeka Yıldızları" projesinin yeni döneminde, 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İlk yılı tamamlanan projenin kazanımları ve yeni dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zeka eğitimlerinin verildiği projenin ilk yılında, 12 ilde 58 farklı lokasyonda 183 gönüllü öğretmenin katkısıyla 36 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı.

Yüz yüze, çevrim içi ve internet sitesi bazlı eğitimlerin devam edeceği projenin yeni döneminde, 55 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor. Eğitmen ve gönüllü sayısının artırılacağı organizasyonda, "Gezici Teknoloji Çadırı" ile 15 ilde, kırsal ilçelerdeki liseler ve köylerdeki okullarda, bilim, teknoloji ve yapay zeka odaklı eğitim aktiviteleri düzenlenecek.

"Köy Teknoloji Ağı" ile 45 lokasyonda bulunan teknoloji sınıflarında eğitim ve etkinliklerin yürütüleceği projede, "Konteyner Teknoloji Sınıfları" ile de 4 ilde kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecek. "Toplumsal fayda", "sürdürülebilirlik" ve "teknolojiyle iyilik" temalarında ise hackathon gerçekleştirilecek.

İnkübasyon programı başlatılacak

Proje kapsamında, yeni bir program hayata geçirilecek. "Yapay Zeka Startup Studio" adı altında, lise öğrencilerinin yapay zeka odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı hayata geçirilecek. Toplam 3 ay sürecek programda, 20 girişim eğitim programı, 10 girişim hızlandırıcı program ve 5 girişim demo günü düzenlenecek.

Fiziksel ve çevrim içi olmak üzere hibrit modelde gerçekleştirilecek eğitim programları, yapay zeka odaklı fikir geliştirme, teknik beceriler, yalın kanvas ve ürün geliştirme süreçlerini kapsayacak. Hızlandırıcı programın ön şartı, tüm eğitim programlarının başarıyla tamamlanması olacak. Bu programda yatırım, finans ve destekler gibi konular başta olmak üzere girişimcilik süreçlerini inşa eden eğitimler ve mentörlük hizmeti verilecek.

Demo gününün ön şartı ise hızlandırıcı programın başarıyla tamamlanması olacak. Jüri karşısında fikirlerin yarışacağı etkinlikte, tüm takımlara çeşitli ödüller verilecek. Yarışmayı dereceyle bitiren girişim adayları, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından her yıl Cenevre'de yapılan "AI for Good" etkinliğine katılacak. Proje kapsamında yarışmayı tamamlayan 20 girişim ise Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) "Generation Unlimited" ve Global Entrepreneurship Network'ün (GEN) "Entrepreneurship World Cup" küresel yarışmalarına doğrudan başvuru hakkı elde edecek.

"Her 1 liralık yatırım 5,34 lira değerinde sosyal geri dönüş sağladı"

Etkinlikte konuşanlardan Hasan Süel, yapay zekanın, geleceğin dijital teknolojileri arasında kritik rol oynayacağını belirtti.

Vodafone Vakfı'nın hazırladığı "Eğitim Alanında Yapay Zekanın Artan Rolü" raporuna atıfta bulunan Süel, Türkiye'deki okullarda yapay zeka kullanımı söz konusu olduğunda, öğrencilerin yüzde 27'sinin geri kaldığını hissettiğini aktardı.

Bu açığı kapatmak amacıyla hayata geçirilen programın büyük önem arz ettiğini söyleyen Süel, "Bu projeyle amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak. Günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak, yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak." dedi.

Süel, 12 ilde yürüttükleri projenin ilk yılında hedeflerinin üzerine çıkarak toplam 36 bini aşkın öğrenciye ulaştıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız sosyal etki analizinde gördük ki, projeye yapılan her 1 liralık yatırım 5,34 lira değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Proje kapsamında, gençlere global bir hackathona katılım imkanı da sunduk. Yeni dönemde hedefimiz 55 bin öğrenciye ulaşmak. Süregelen çalışmalarımızın yanında, yeni bir oluşuma da imza atacağız. Yapay Zeka Startup Studio ile lise öğrencilerinin yapay zeka odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatacağız. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da bu projeyle yapay zekayla buluşturdukları ortaokul ve lise öğrencilerini, tüketmenin yerine üreten bireyler olarak yetiştirmeyi desteklediklerini aktardı.

Caldu, "Gençleri, 'geleceğin diliyle', üreten yapay zekayla buluşturduk. Yapay zeka, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve dijital denge gibi alanlarda gençleri bilinçlendiriyor, dijital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki teknoloji sınıflarında, köy okullarında ve gezici eğitim çadırlarında, çocukların ve gençlerin potansiyelini yapay zekayı kullanarak birlikte ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl hackathon aracılığıyla gençlerin uluslararası arenada temsil edileceğine değinen Caldu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl gezici aracımızın il sayısını 12'den 15'e çıkararak kırsal alanda daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Son olarak Yapay Zeka Startup Studio ile liseli genç girişimcilerin hayallerine ortak olacak, yerel ve global yarışmalarda onların yanında yer alacağız. 'Üreten yapay zeka' yaklaşımıyla, yalnızca bilgi aktarmakla kalmayacak, gençlerin üretmesini, denemesini ve fark yaratmasını destekleyeceğiz. Bu yolculukta başta Vodafone Vakfı olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz."