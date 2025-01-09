Yapay Zeka Zirvesi 21 Şubat'ta - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka Zirvesi 21 Şubat'ta

TÜGİAD Bursa Şubesi, yapay zekanın potansiyelini tartışmak için zirve düzenliyor.

09.01.2025 12:16
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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi organizasyonuyla, yapay zekanın güncel uygulamaları ve gelecekteki potansiyelinin konuşulacağı Yapay Zeka Zirvesi, 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zirvede, eğitim, tarım, finans, sağlık, ulaşım, enerji, imalat ve lojistik gibi çeşitli sektörlerde önem kazanan yapay zeka teknolojilerinin mevcut durumu ve geleceğe dair öngörüler, yapay zekanın, topluma etkileri masaya yatırılacak.

Alanının önde gelen isimleri, profesyonelleri, iş dünyası, akademisyenler ve girişimcilerin bir araya geleceği zirvede, yenilikçi fikirler ele alınacak, işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Sağlık, eğitim, güvenlik gibi alanların yapay zeka penceresinden değerlendirilmesi, yapay zekanın bu alanlara etki ve faydaları gibi konular da detaylarıyla ele alınacak.

Etkinliğe katılanlar, yeniliklerle ilgili bilgi edinme, iş dünyası, akademisyen ve teknoloji liderlerinden ilham verici konuşmaları dinleme ve ilgili uygulamaları sektörlerine uyarlama konularında fikir sahibi olacak.

Zirvede, "Finansal teknolojiler ve yapay zeka", "Akıllı fabrikalar", "Bankacılıkta yapay zeka uygulamaları", "Adaletin dijital dönüşümü: yapay zeka ve hukukta yeni ufuklar", "Robotlar sanat yapar mı?", "Yapay zeka ve yetenek yönetimi" ve "Yapay zeka özgür iradeye sahip olabilir mi?" başlıkları işlenecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Eğitim, Enerji, Finans, bursa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Zirvesi 21 Şubat'ta - Son Dakika

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