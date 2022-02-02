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Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik çalışmalarına global tescil - Son Dakika

Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik çalışmalarına global tescil

02.02.2022 14:00
Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik çalışmalarına global tescil

Yapı Kredi, S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (Corporate Sustainability Assessment) kapsamında "The Sustainability Yearbook 2022" şirketleri arasına girmeye hak kazandı.

Yapı Kredi, S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (Corporate Sustainability Assessment) kapsamında "The Sustainability Yearbook 2022" şirketleri arasına girmeye hak kazandı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, global düzeyde 7 binden fazla şirketin değerlendirildiği listeye Türkiye'den sadece 4 kurum girmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sürdürülebilirliğin, Yapı Kredi'nin iş kültürü ve felsefesinin tam kalbinde yer aldığını kaydetti.

Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapı Kredi olarak çalışanlarımız ve müşterilerimizden başlayarak tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyoruz. Sadece ekonomik gelişim adına değil, topluma, insana ve doğaya dost, sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle sınırları kaldırmak için çalışıyoruz. Çünkü, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olduğuna inanıyoruz. Uluslararası çapta 7 binden fazla şirketin değerlendirildiği bu listeye girmeyi başarmak, Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızda ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi bize bir kez daha gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de sorumlu bankacılık anlayışımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."

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Türkiye, Kredi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik çalışmalarına global tescil - Son Dakika Ekonomi


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