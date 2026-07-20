Yargıç, Paramount-Warner Birleşmesini Durdurdu - Son Dakika
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Yargıç, Paramount-Warner Birleşmesini Durdurdu

20.07.2026 21:31
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ABD'de yargıç, Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alımını 14 gün boyunca durdurdu.

ABD'de federal yargıç, Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi yaklaşık 110 milyar dolara satın alma anlaşmasının tamamlanmasını geçici olarak durdurdu.

Oakland'daki federal mahkemede görev yapan Bölge Yargıcı Araceli Martinez-Olguin'in kararıyla şirketlerin birleşme işlemini tamamlaması 14 gün süreyle engellendi.

Karar, California öncülüğündeki 12 eyaletin, Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın almasını engellemek amacıyla 13 Temmuz'da dava açmasının ardından geldi.

California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ve Washington başsavcılıkları, iki şirketin birleşmesinin film ve televizyon pazarında rekabete zarar vereceğini, sinema salonlarına, temel kablolu yayın dağıtıcıları ile izleyiciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını savunmuştu.

Dava dilekçesinde, birleşmeye izin verilmesi halinde oluşacak yeni şirketin, yalnızca ABD pazarında sinema filmlerinin yaklaşık üçte birini ve temel kablolu televizyon programlarının da yaklaşık üçte birini kontrol edeceği ileri sürülmüştü.

Davacı eyaletler, mahkeme birleşmeye ilişkin nihai kararını verene kadar işlemin tamamlanmasının engellenmesi için geçici durdurma kararı talep etmişti. Yargıç Araceli Martinez-Olguin, eyaletlerin talebini kabul etti.

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma süreci

Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın alma için WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu'nun başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklemesine karşın, Paramount teklifini şubat ayında hisse başına 31 dolara yükselterek revize etmişti.

WBD yönetiminin bu hamleyi "üstün teklif" olarak kabul etmesi üzerine Netflix, fiyat artırımına gitmeyerek çekilme kararı almıştı.

Süreç, 27 Şubat'ta Netflix ile olan anlaşmanın feshedilmesi, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödemesi ve WBD ile kesin bir birleşme anlaşmasına varıldığının duyurulmasıyla nihai aşamaya taşınmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi, 12 Haziran'da Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma planının pazarda rekabeti bozmayacağına karar vermişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Warner Bros, Ekonomi, Finans, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yargıç, Paramount-Warner Birleşmesini Durdurdu - Son Dakika

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