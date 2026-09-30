Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay\'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, yıllık izne çıkan işçiye izin ücretinin peşin ya da avans olarak ödenmemesini, işçi açısından haklı fesih sebebi saydı. Yüksek Mahkeme'ye göre bu durumda iş sözleşmesini fesheden işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Aynı şehirdeki iki ayrı dairenin benzer davalarda farklı kararlar vermesi üzerine gündeme gelen karar, özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiriyor.

4857 sayılı İş Kanunu'na göre işveren, yıllık izne çıkan işçiye izin dönemine ait ücretini izin başlamadan önce peşin olarak ödemek zorunda. Bu yükümlülüğe uyulmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan özel sektör çalışanlarını ilgilendiren konuda Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, izne çıkarken ücretini peşin ya da avans olarak alamayan işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceğine ve kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti. Kararda, işçiye hak ettiğinden daha uzun süre izin kullandırılmış olmasının da işverenin peşin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

İKİ DAİRE, İKİ FARKLI KARAR

Kararın arka planında, aynı şehirdeki iki mahkemenin benzer davalarda birbirine zıt kararlar vermesi yer aldı.

Yıllık izne giderken izin dönemine ait ücretini peşin alamayan A.B. isimli işçi, iş mahkemesine başvurdu. Yoğun bir çalışma temposunun ardından ailesiyle tatil planı yaptığını belirten A.B., izne çıkarken peşin ödeme ya da avans alamadığı için iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ifade etti. İş mahkemesi, feshin haklı olduğuna ve davacıya kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. İstinafa taşınan kararla ilgili itirazlar, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 15. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi.

Benzer durumu yaşayan B.K. isimli işçi de izne çıkarken peşin ödeme alamadığı gerekçesiyle işten ayrıldı. Kıdem tazminatı alamayan B.K.'nin açtığı dava ise farklı sonuçlandı. İş mahkemesi, davacının öne sürdüğü gerekçelerin haklı fesih sebebi oluşturmadığına karar vererek davayı reddetti. İstinafa taşınan dosyada BAM 9. Hukuk Dairesi de itirazları geri çevirdi.

Aynı şehirde, aynı binadaki iki dairenin benzer davalarda verdiği kesin kararların birbiriyle çelişmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu devreye girdi. Kurul, uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay'a başvurdu.

"TALEP OLMASA DAHİ ÖDEME ZORUNLU"

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, uyuşmazlığı gidermek için verdiği kararda işverenin yıllık izin ücreti ödeme borcunun kapsamını ortaya koydu. Kararda, İş Kanunu'nun 57. maddesindeki "İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır" hükmü hatırlatıldı.

Daire, işçinin talebi olmasa dahi işverenin yıllık izin ücretini izinden önce peşin veya avans olarak ödememesinin, İş Kanunu'nun 24/II-(e) bendindeki ücretin kanuna uygun ödenmesi ve (f) bendindeki çalışma şartlarının uygulanması düzenlemelerine aykırılık oluşturduğunu, bunun da işçi açısından haklı fesih sebebi olduğunu yeniden vurguladı.

KARARDA NELER DENDİ?

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davalı tarafça aksi savunulmuş ise de davacıya nispi emredici nitelikte olan 4857 sayılı Kanun'un 53. maddesine göre hak kazandığı yıllık izin süresinin üstünde yıllık izin kullandırılmış olması, yıllık izin ücretinin mutlak emredici nitelikte olan 57. maddeye göre izin başlamadan evvel peşinen veya avans olarak ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. (...) Şu halde anılan hükümler gereğince yıllık izne ilişkin ücretin, yıllık izne ayrılmadan evvel işverence peşin ödenmediği gerekçesiyle yapılan fesih haklı nedene dayalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, işverenin işçinin yıllık izin dönemine ilişkin ücretinin izinden önce peşinen veya avans olarak ödeme zorunluluğuna ilişkin yükümlülüğüne aykırı davranışının işçi bakımından haklı nedenle fesih sebebi teşkil edeceğine dair Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

Kaynak: İHA
YargıtayMahkemeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Burcu Esmersoy imaj tazeledi Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
Gonca Vuslateri’den sürpriz karar Hesaplarını kapattı Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı
30 yıllık sır çözüldü Eşi Nigar Bilgin’i katledip mağarada yaşamaya başlamış 30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
10:18
Sahalarda görülmemiş olay Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
10:01
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:33
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:30
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
08:26
30 yıllık sır çözüldü Eşi Nigar Bilgin’i katledip mağarada yaşamaya başlamış
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış
07:41
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
07:30
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:36:49. #7.13#
SON DAKİKA: Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei