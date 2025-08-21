Yarım Asırlık Değirmen 3. Kuşağa Geçti

Yozgat'ta yaşayan Ahmet Şahbaz, dedesi tarafından kurulan yarım asırlık değirmeni 3'üncü kuşak olarak işletiyor. Kuşaklar arasında aktarılan bu meslek, hem lezzetine alışkın olan ilçe sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Ahmet Şahbaz, 1975 yılında dedesi Halit Şahbaz tarafından kurulan taş değirmeni işletmeye devam ediyor. Bayrağı babası Recep Şahbaz'dan devralan Ahmet Şahbaz, yarım asırlık taş değirmende bulgur öğütüyor. Taş değirmen olması nedeniyle ilçe sakinlerince tercih edilen değirmen, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

"3 nesildir bu değirmeni işletiyoruz"

Kendisinin 3'ncü nesil olduğunu ifade eden Ahmet Şahbaz, "Dedem Çekerek'te böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüş. Bu tarzdaki bulgur değirmenlerine seten deriz. Yeni nesil pek bilmez ama eski nesil hala devam etmekte, son demlerini yaşıyor. Talep eskisi kadar yok. Dedemin değirmencilik yaptığı zamanda eskiden yolda yer kalmazdı. Şu anda azaldı. Yeni nesil bunları bilmiyor" dedi.

"Dedemizin hatırasını yaşatmak için bu işi yapıyoruz"

Buğday ve elektrik fiyatına endeksli iş yaptıklarını ifade eden Şahbaz, "Seteni 300-500 lira bandında gidip geliyor. Seten literatüründe 20'de bir alınır. 20 çinikte bir çinik alınır. Bir çinik ortalama 8 kiloya denk gelir. Dede yadigarını işletmeye devam ediyoruz. Onun anısına hatırasına saygısızlık olmasın istiyoruz. Son kalan müşterileri memnun olsun diye devam ediyoruz. Yaklaşık 50 senedir burası mevcut" ifadelerini kullandı.

Bulgur değirmeninin daimi müşterilerinden olan Osman Öztürk ise "Anadolu'da bulgur bizim sofralarımızın baş tacıdır. Olmazsa olmazımızdır. Ecdadımızdan ne gördüysek o şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Çok eski olmasına rağmen bundan daha iyi yararlandığımızı düşünüyoruz. Ailemizin ihtiyacını bu şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Her daim buraya getiriyoruz" dedi. - YOZGAT