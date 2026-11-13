Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı 4 bin 164 lira 14 kuruşla zirveye çıktı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 164 lira 14 kuruş, en düşük 800 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,9 azalarak 1 milyar 273 milyon 231 bin 375 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 164 lira 14 kuruş, en düşük saat 4.00'te 800 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 411 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 498 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 322 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.