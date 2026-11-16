Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 395 lira 24 kuruş olacak

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 395 lira 24 kuruş, en düşük 1523 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,07 azalarak 1 milyar 817 milyon 305 bin 438 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 395 lira 24 kuruş, en düşük saat 04.00'te 1523 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 980 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 67 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 451 lira olarak kayıtlara geçti.