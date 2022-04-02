"Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında gençler yapay zekayı sanatla buluşturdu - Son Dakika

Türkiye Vodafone Vakfı??????? ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, Türkiye'nin dört bir yanında 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, biri ortaokul diğeri ise lise öğrencilerine yönelik olmak üzere eşzamanlı iki online etkinlik düzenlendi.

"Sanat İçin Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu" adıyla düzenlenen ve 32 takımın başvurduğu etkinliklerde, gençler yapay zeka teknolojileriyle sanatı buluşturan fikir ve projeler üretti.

Lise düzeyindeki öğrencilere yönelik hackathonda, Arda Uzunoğlu ve Alp Deniz Çabuk'tan oluşan "Vadidm" takımı birinci; İrfan Karabacak, Arda Engiz Sak ve Ege Akman'dan oluşan "ArtRevolution" takımı ikinci; Defne Özer, Ayşe Çulcu ve Reyyan Anlı'dan oluşan "İlgitech" takımı üçüncü oldu.

Ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik fikir maratonunda ise İlkim Derin Ören ve Doruk Varlıorpak'tan oluşan "TrailerArt" takımı birinciliğe; Kağan Mergen, Burcu Doğaç ve Melek Sude Yakar'dan oluşan "Algoritim" takımı ikinciliğe; Ahmet Karagöz, Ayşe Karagöz ve Ali Berat Çoşar'dan oluşan "Dokukod" takımı da üçüncülüğe layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarını Kodlayanlar projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 242 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Eğitimlerin yanı sıra online hackathon ve fikir maratonlarıyla da çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz.

Günümüzde neredeyse her alanda kullanmaya başladığımız yapay zeka teknolojilerine ilgi her geçen gün artıyor. Bu teknolojiler, sunduğu yeni bakış açılarıyla sanatsal üretimi de etkiliyor. Biz de 'Sanat İçin Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu' adıyla düzenlediğimiz etkinliklerde ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimize yapay zeka teknolojileri ile sanatı buluşturma imkanı sunduk. Ödüle layık görülen tüm takımları kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Tasarım Odaklı Düşünme eğitimi verildi

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da Türkiye Vodafone Vakfı iş birliği ile başlattıkları ve binlerce çocuğun hayatına dokunan Yarını Kodlayanlar projesinin kapsamını her geçen gün arttırmanın haklı sevinci ve gururu içerisinde olduklarını aktararak, "Gerçekleştirdiğimiz hackathonlar ve fikir maratonları ile güncel sorunlara, yenilikçi çözümler getirmeleri için çocuklara gerekli imkanları sağlıyoruz.

2021 yılında başlattığımız yapay zeka eğitimleri ile lise öğrencilerini phyton temelli yapay zeka ile tanıştırıyoruz. Sadece bugünün teknolojilerini kullanan değil, yarının teknolojilerini de üreten bir nesil oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 'Sanat için Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu'nda çocukların sanat için yenilikçi fikirler üretmelerini istedik.

Hackathon ve fikir maratonu süresince onları çeşitli eğitimler ve mentorlükler ile destekledik. Dereceye giren tüm takımları tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanat İçin Yapay Zeka Hackathonu ve Fikir Maratonu" kapsamında öğrencilere teknik bilgilendirme yapıldıktan sonra, tasarım ve fikirlerine ilham olması için Tasarım Odaklı Düşünme eğitimi verildi.

Toplam 2 gün boyunca sanat ve yapay zekayı birleştirmede farklı bakış açılarından yaklaşarak yaratıcı fikirlerini ortaya koyan öğrenciler, yapay zeka ve master eğitmenlerinden mentorluk desteği de aldı.

Başvuru yapan takımlardan 23'ü projelerini başarıyla tamamlarken, ön jüri değerlendirmesini ise 6 lise takımı ve 6 ortaokul takımı geçti.

Hackathon birincisi "Vadidm" takımının projesinde, yapay zeka teknolojileri kullanılarak Orhan Veli Kanık'ın çizgisinde yeni sanat eserleri üretilmesi hedefleniyor.

İkinci gelen "ArtRevolution" takımının geliştirdiği proje, Artymind dijital ortamdaki yazıların içeriklerini tarayıp çeşitli algoritmalarla bu yazıların içindeki ana temayı oluşturan anahtar kelimeleri kullanarak görsel üretmeyi sağlayan bir yapay zeka uygulaması olarak dikkati çekiyor. Üçüncü takım "İlgitech"in projesinde ise GP3 kaynaklı bir yapay zeka yazılımıyla ilham olabilecek görsellerin sanatçının önüne çıkarılması amaçlanıyor.

Teknoloji çeki hediye edildi

Diğer yandan, fikir maratonu birincisi "TrailerArt" takımının projesinde, sanat eserlerinin unutulup zamanla yok olmaması için geliştirilen yapay zeka teknolojisiyle sisteme yüklenen tüm dönemlere ait sanat eserleri ışığında beğenilen eserlerin kalıcılığı sağlanıyor.

İkinci gelen "Algoritim" takımının geliştirdiği projede, çeşitli sebeplerden dolayı enstrüman çalamayan kişilerin yapay zeka sayesinde geliştirilen yöntemlerle enstrüman çalmayı öğrenmeleri amaçlanıyor. Üçüncü takım "Dokukod"un projesinde ise kişinin mimiklerinden duygu durumlarını anlayarak yapay zeka ile o anki moduna uygun olarak arka plan müziği yaratılması amaçlanıyor.

Hackathon ve fikir maratonunu kazanan öğrencilere fikir ve projelerini geliştirmeleri için ödül olarak teknoloji çekleri verildi. Buna göre, fikir maratonu kapsamında birinci olan takıma 10 bin TL, ikinci olan takıma 6 bin TL ve üçüncü olan takıma 4 bin TL değerinde; hackathon kapsamında birinci olan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL ve üçüncü olan takıma 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri sunuldu.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu.