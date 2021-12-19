Üye Girişi
Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika

Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

19.12.2021 11:02

LALE KÖKLÜ/MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'ye önemli döviz girdisi sunan yaş meyve ve sebze sektörü temsilcileri, pazar yelpazesini genişleterek daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

LALE KÖKLÜ/MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'ye önemli döviz girdisi sunan yaş meyve ve sebze sektörü temsilcileri, pazar yelpazesini genişleterek daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla ihracatta avantajlı durumda olduğunu söyledi.

Eldeki pazarları korumanın yanı sıra farklı ülkelere ihracatı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Sin, Türkiye'nin yaş sebze meyve sektöründe önemli ülke olduğunu belirtti.

Sin, yılın ilk 11 ayında Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Ukrayna'ya ihracatın öne çıktığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Ürün destinasyonunuzu ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi. Bizim de hedefimiz eldeki pazarları koruyarak üstüne koyabilmek. Hep bunun arayışı içinde olduk, bundan sonra da aynı arayış içinde olacağız. Umarım daha güzel neticeler alırız. Devletin yaş sebze meyve alanında zirai karantina anlaşmalarının görüşmeleri devam eden ülkeler var, biten ülkeler var. Tabii biz bu sürecin bir an önce bitmesini, bir an önce hızlanmasını ve sonuçlanmasını istiyoruz. Her zaman pazar çeşitliliğine ihtiyacımız var çünkü dünyada jeopolitik ve değişik nedenlerden dolayı bazı ülkelerde sıkıntı yaşanabiliyor. Onun için burada alternatif pazar her zaman önemlidir ve alternatif pazar arayışına devam edeceğiz."

"Ülkemiz coğrafi konumu dolayısıyla avantajlı"

Sin, ihracatta ürün çeşitliliği, kalitesi ve izlenebilirliğinin önemine işaret ederek, bu konuda da Türk üreticisinin ve ihracatçısının üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin konumu itibarıyla ihracatta avantajlı durumda olduğunun görüldüğünü aktaran Sin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kovid-19 sürecinde bütün dünyada enerji ve gıda fiyatları inanılmaz arttı. Bunların tedariklerinde de sıkıntılar yaşandı. Tedarik zincirinin kırıldığı anlar oldu. Bizim ülkemizin coğrafi konumu dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına ulaşmada bir avantajı var. İhracatçılarımız da en iyi şekilde yani en zor şartlarda bile seferberlik anlayışıyla çalıştılar ve ben burada katkı veren bütün ihracatçılarımıza, emekçilerimize teşekkür ediyorum."

Yaş meyve sebze 11 ayda en çok Rusya'ya gönderildi

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-kasım döneminde 2 milyar 324 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 15 artışla 2 milyar 673 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 63,86'sına denk gelen 1 milyar 707 milyon dolarlık kısmı Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Ukrayna'ya yapıldı.

Rusya'ya 872 milyon 373 bin dolarlık dış satım yapıldı. Bu ülkeyi 269 milyon 594 bin dolarla Almanya, 205 milyon 843 bin dolarla Irak, 185 milyon 840 bin dolarla Romanya ve 173 milyon 688 bin dolarla Ukrayna takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'ya dış satım yüzde 12, Almanya'ya yüzde 15, Irak'a yüzde 18, Romanya'ya yüzde 26, Ukrayna'ya da yüzde 15 arttı.

Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor
Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor
Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor
Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor
Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:27 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi
11:26 Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını etkiledi! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini iptal etti
11:04 Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi
10:56 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu
10:54 Yarı çıplak masaj yaptıran Nefise Karatay, odaya aniden giren iş adamını görünce olay çıkardı
10:22 İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı
10:08 Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak
10:06 Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor
09:49 Kenyalı hemşirenin korkunç ölüm şekli! Kimse hikayenin nasıl geliştiğini duymak istemiyor
09:28 Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek
35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi         
11:27
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek can verdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek can verdi         
09:58
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 11:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement