Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli
Ekonomi

Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli

Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli
04.10.2025 09:15
Reklam Kurulu, yasa dışı bahis yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli kararı aldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 11 Eylül'de yaptığı 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin yine öncelikli maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

10 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurular yapılacaktır."

Kaynak: AA

