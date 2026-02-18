Yasa Dışı Bahis ve Bıçak Reklamlarına Erişim Engeli - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis ve Bıçak Reklamlarına Erişim Engeli

18.02.2026 09:15
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve bıçak reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen web sitelerine erişim engeli getirdi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 366 sayılı toplantısı 12 Şubat'ta gerçekleştirildi. Toplantının ana gündeminde özellikle toplumsal olaylarda artan bıçak kullanımına bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasa dışı bahis ile kumar reklamları yer aldı. Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı oldu. Söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı.

Riskli bıçak satış reklamlarına durdurma ve 7,6 milyon TL para cezası

Kurul tarafından yapılan re'sen inceleme neticesinde ülke içerisinde bulundurulması ve hatta üretimi yasak olan ya da taşınması belirli kurallara tabi bulunan bıçakların e-ticaret platformları aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiği tespit edildi. Satış ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, söz konusu tanıtımların kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içerik ve sunumlar barındırdığı ve kamu düzenini bozabilecek davranışları teşvik edebilecek nitelikte olduğu değerlendirilerek, anılan tanıtımlara ilişkin 7 e-ticaret platformu hakkında durdurma cezaları ile toplam 7 milyon 585 bin 942 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Sosyal Medya, Ekonomi, Medya, Son Dakika

