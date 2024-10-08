Yasa Dışı Kum Midyesi Operasyonu - Son Dakika
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Ekonomi

Yasa Dışı Kum Midyesi Operasyonu

Tarım Bakanlığı, 1 ton 210 kg canlı kum midyesi ve araca el koydu, ceza kesildi.

08.10.2024 15:51
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeden çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı kum midyesi (akivades) ve yabancı plakalı araca el konulduğunu bildirdi.

Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Yasa dışı yollardan Türkiye'den çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı akivadese ve yabancı plakalı bir araca el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "Bulgar uyruklu bir kişiye de 524 bin 960 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

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