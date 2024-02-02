YASED ve TÜBİTAK, teknoloji ve yenilik ekosistemini geliştirmek için işbirliği yapıyor

Ekonomi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye'nin teknoloji ve yenilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarındaki en önemli paydaşlarından biri olan TÜBİTAK ile uzun yıllara dayalı işbirliğini daha kurumsal bir çerçeveye kavuşturma amacıyla yeni bir protokol imzaladı.

YASED açıklamasına göre, TÜBİTAK ve YASED arasında imzalanan protokol ile yatırımcıların teknolojik gelişimlerine ve yenilik ekosistemine ayak uydurma hızlarına destek verecek ortamlar oluşturulması amaçlanıyor.

Protokol, teknoloji ve yenilik desteklerinin geliştirilmesi süreçlerinde iki kurum arasındaki etkileşimi artırmayı, firmalar arası işbirlikleriyle tecrübe aktarımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YASED Başkanı Engin Aksoy, TÜBİTAK ile yakın ilişkilerini pekiştirecek bu protokolün hem kurumlar olarak kendilerine hem de yatırımcılara büyük faydalar sağlayacağına emin olduklarını ifade etti.

Derin teknoloji girişimlerini desteklemeye yönelik yürüttükleri Deep Tech Enhancer Projesi ve TÜBİTAK'ın Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı gibi girişimci ekosistemini destekleyen proje ve programlara katılımları artıracaklarını aktaran Aksoy, "KOBİ'lere yönelik mentorluk ve uzman desteği sağlama yönünde çabalarımız da olacak. TÜBİTAK/TEYDEB destek mekanizmalarına ilişkin duyurularımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çağrı ve destek programlarının geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin oluşturulması için çalışma grupları kuracağız. Beraber proje konsorsiyumları oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, dünyadaki en büyük teknoloji geliştirme şirketlerine bakıldığında, bu markaların operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürmelerindeki en büyük ortak özelliğinin, AR-GE yatırımlarına ayırdıkları büyük finansal kaynaklar ve AR-GE faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebildikleri ülkeleri seçmek olduğunun görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, dijitalleşme, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim, akıllı ulaşım, elektrifikasyon, otonom sürüş, yenilenebilir enerjiler, e-ticaret gibi küresel trendlere paralel olarak yeni teknolojilerin kullanımı, üretimi ve transferi konularında faaliyetlerini artırmakta olduğunu görmek memnuniyet verici. Daha fazla nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) için dijital dönüşüm ile teknoloji ve yenilik ekosisteminin gelişiminin önemi çok büyük. Bu noktada ülkemiz AR-GE ekosisteminin gelişiminde TÜBİTAK ve TEYDEB destekleri büyük rol oynuyor.

Üyelerimiz, söz konusu TÜBİTAK desteklerinden ve hamle programı başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı programlarından mümkün olduğunca faydalanıyor. Özellikle ikiz dönüşüm dediğimiz yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması ve sanayimizin daha rekabetçi ve katma değer üreten bir yapıya kavuşturulması açısından bu alanlarda geliştirilen teşvik programları çok önemli."

"YASED ile birlikte hedeflere daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise TÜBİTAK'ın 60 yıldır bilim, teknoloji, yenilik ekosistemini fonlayan, destekleyen bir kurum olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 12. Kalkınma Planındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde TÜBİTAK olarak bizlerin ve sektördeki sizler gibi paydaşların yakın işbirliğine ihtiyaç var. YASED ile birlikte devletimizin bizden beklediği hedeflere daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin teknolojik dönüşüm ve inovasyon alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi gerektiğini aktaran Mandal, "12. Kalkınma Planının ana vizyon belgesinde çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanılıyor. Müreffeh Türkiye'ye bu doğrultuda hareket ederek hedeflere katma değer üreten ürünlerle ulaşacağız. YASED ile birçok açıdan ortak hedeflere birlikte ulaşma potansiyelimiz var. Destek modellerimizin sizlerden gelecek olan görüşlerle gözden geçirilmesi, revize edilmesi veya yeni başlıklar ve yeni çağrıların açılması mümkün olabilecek. Şu an kurumumuzun ana öncelikli alanları, yeşil ve dijital dönüşüm. Bu anlamda hem ulusal fon mekanizmalarıyla hem Ufuk Avrupa Programı gibi uluslararası mekanizmalar hem de Dünya Bankası fonu kapsamındaki destek mekanizmalarımız ile ortaklıkların pekiştirilmesini sağlayacak fırsatlar sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, kuruluşların daha fazla uluslararası fondan faydalanabilmesi beklentisi bulunduğunu belirterek, bunun için en önemli ihtiyaç noktasının kuruluşların bu fonlara ulaşma hedefiyle yetkinlik, beceri ve iletişim konularında gelişim göstermesi olduğunu vurguladı.

Dünya Bankası Yeşil Sanayi Projesi kapsamında kendilerinin yeni bir model önerdiğini dile getiren Mandal, şöyle devam etti:

"Artık araştırma sonuçlarının ürünleşmeye dönüşmesi boyutunda çok makul oranlarla geri ödemeli destek sağlayacağımız bir modeli uyguluyor olacağız. Bizim için de yeni bir iş ve işbirliği modeli. Temel araştırma ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Öncül AR-GE Laboratuvarları'nın desteklendiği programımız ise bize göre farkındalığın çok daha fazla artması gereken önemli bir program. Bu program ile geleceğin teknolojilerinin bugünden çalışılması beklentisindeyiz. Bu konuda özellikle YASED üyesi kuruluşların büyük bir hedef kitle olduğunu düşünüyoruz. Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı'nın başvuru kriterleri gözden geçirildi ve AR-GE odaklı firmaların başvurabileceği bir şekilde güncellendi."

Hasan Mandal, girişim ekosisteminin geliştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizde sunulan teşviklerin insan kaynağı kalitesinin ve kapasitesinin gelişmesi açısından önemli bir fırsat alanı oluşturduğunu, özellikle girişimcilik ekosistemindeki hızlı değişim, dönüşüm ve ivmeyle beraber gelecekte kendi ekosisteminizi oluşturabileceğinizi düşünüyorum. TÜBİTAK ilgili paydaşlarıyla birlikte çalışma potansiyeli ve sorumluluğu olan bir konumda. Bu açıdan biz YASED'i iyi bir ortak olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.