Yeditepe'de Uluslararası Rus Dili Haftası - Son Dakika
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Ekonomi

Yeditepe'de Uluslararası Rus Dili Haftası

Yeditepe Üniversitesi'nde Doğu-Batı Uluslararası Rus Dili Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

22.10.2024 11:18
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Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde "Doğu-Batı Uluslararası Rus Dili Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rus Dili uzmanları, "Uluslararası Rus Dili Haftası" kapsamında Yeditepe Üniversitesinde bir araya geldi.

Rusya Bilim ve Kültür Ajansı (Rossotrudniçestvo) ve Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi tarafından organize edilen etkinliğe, Fransa, İtalya, İspanya, Çin ve Avusturya'nın da bulunduğu 31 ülkeden alanında uzman isimler katıldı.

Yeditepe Üniversitesinin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar, Rus Dili eğitiminde yeni yöntem ve güncel yaklaşımları masaya yatırdı.

Katılımcılar dil eğitiminde kültürel bariyerlerin ortadan kaldırılması ve kültürler arası diyaloğun sağlanması amacıyla özel aktivite yaptı.

Açıklamada etkinliğin açılışındaki konuşmasına yer verilen Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, yeryüzünde dil aracılığıyla iletişim kurabilen tek canlının insan olduğunu belirterek, "Bu nedenle yabancı dil öğrenmek ve öğretmek, halkları birbirine yakınlaştırmak için son derece önemlidir. Etkinliğimizin sadece üniversitelerimiz arasında değil, dünyanın dört bir yanındaki partnerlerimizle de işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Pavel Şevtsov ise forumun geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Rusya, Avrupa ve Asya'dan Rus dili uzmanlarının bir araya gelebildiği, deneyimlerini paylaşabildiği, en yeni öğretim yöntemlerini ve çalışmalarında karşılaştıkları zorlukları tartışabildiği en büyük platform haline geldi. Etkinliğimiz, Rusçanın küresel bir eğitim, kültür, bilim ve ilerleme dili olmaya devam ettiğinin canlı bir kanıtıdır." açıklamasında bulundu.

Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi Rektörü Irina Kraeva da "Doğu-Batı Uluslararası Rus Dili Haftası" sadece Rus kültürünü, dilini ve edebiyatını seven insanları değil, profesyonelleri de bir araya getirdiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesinden alanında uzman isimler, katılımcılara, dilbilimde yeni yaklaşımlar, dil eğitiminde yeni yöntemler, kültürel bariyerlerin aşılmasına yönelik interaktif ders önerileri içeren eğitim verdi.

Katılımcıların farklı konularda birikimlerini paylaştığı yuvarlak masa toplantılarının yapıldığı etkinlikte Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi uzmanları ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için interaktif seminer düzenledi.

Eğitim programının sonunda katılımcılara mesleki gelişim sertifikaları verildi.

Kaynak: AA

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