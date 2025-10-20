Yeditepe Üniversitesi, 2026 EUA Konferansı'na Ev Sahipliği Yapacak

Avrupa Üniversiteler Birliği'nin (EUA) Genel Kurulu ve Yıllık Konferansı, 16-17 Nisan 2026'da Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite liderlerini, rektörleri, üst düzey yöneticileri, politika yapıcıları ve araştırmacıları bir araya getiren konferans, yükseköğretimin geleceğine yön verecek stratejik konuların tartışıldığı önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Her yıl Avrupa'nın önemli akademik merkezlerinde düzenlenen ve 29'uncusu Türkiye'de Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferansın ana teması "Değişen Bağlamda Üniversite İş Birlikleri" olarak belirlendi.

Konferansın hazırlıkları kapsamında EUA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Monika Steinel ve Kıdemli Etkinlikler Sorumlusu Aurelie Clenet, Yeditepe Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Dr. Monika Steinel ve Aurelie Clenet ziyaret kapsamında, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ve Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim Ekinci ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, konferans oturumlarının yapılacağı salonlar incelendi, teknik altyapı ve lojistik hazırlıklara ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Portekiz gibi 50'den fazla ülkeden yaklaşık 900 üniversiteyi bünyesinde barındıran EUA, Avrupa'da yükseköğretimde kaliteyi artırmak, araştırma kapasitesini geliştirmek ve üniversiteler arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren en geniş akademik ağ olarak dikkati çekiyor.

Daha önce Avrupa'nın önemli akademik merkezlerinde gerçekleştirilen EUA 29. Genel Kurulu ve Konferansı'nın 2026'da İstanbul'da düzenlenecek olması, Türkiye'nin bilim ve eğitim alanındaki uluslararası konumunu güçlendirecek tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Organizasyon aynı zamanda Türkiye'nin yükseköğretim sistemini tanıtmak, akademik potansiyelini sergilemek ve Avrupa'daki üniversitelerle ortak projeler geliştirmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Etkinlik kapsamında, Türkiye'nin bilimsel üretim kapasitesi, araştırma altyapısı ve uluslararası işbirliği olanakları da öne çıkarılacak, akademik değişim programlarının güçlendirilmesi ve ortak araştırma fonlarının artırılması gibi alanlarda yeni işbirlikleri geliştirilecek.

"İstanbul'un tarihi dokusu ve akademik enerjisi ise bu toplantıyı unutulmaz kılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EUA Genel Sekreter Yardımcısı Steinel, üyelerinin farklı ülkelerde bir araya gelmesinin, yükseköğretim alanında fikir alışverişini ve yeni işbirliklerini güçlendirdiğini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi'nin dinamik yapısı ve uluslararası vizyonunun, 2026'da gerçekleştirilecek konferans için ideal bir ortam sunduğuna değinen Steinel, "Üniversitenin uluslararası vizyonu bu toplantıya değer katacak. İstanbul'un tarihi dokusu ve akademik enerjisi ise bu toplantıyı unutulmaz kılacak." ifadesini kullandı.

Kıdemli Etkinlikler Sorumlusu Clenet de Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı 2026 EUA Genel Kurulu ve Konferansı için hazırlıkların son derece profesyonel şekilde yürütüldüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Üniversitenin teknik altyapısının, organizasyon ekibinin titizliğinin ve İstanbul'un kültürel zenginliğinin, etkinliğin yüksek standartlarda gerçekleşeceğinin göstergesi olduğuna vurgu yapan Clenet, "Türkiye'nin bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak olması, Avrupa yükseköğretim topluluğu için de heyecan verici bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada ortaya çıkacak fikirlerin geleceğe yön vereceğine inanıyorum"

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durman da EUA Genel Kurulu ve Konferansı'nın Türkiye'de ilk kez Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu ziyaretin, hazırlık süreçlerinin önemli bir adımı olduğunu aktaran Durman, "Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek EUA Genel Kurulu ve Yıllık Konferansı, Türkiye'nin akademik gücünü ve bilimsel potansiyelini uluslararası arenada tanıtmak açısından büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye, tarih boyunca medeniyetlerin, fikirlerin ve kültürlerin kesişim noktasında yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan benzersiz konumunun, burayı diyalog, etkileşim ve işbirliğinin doğal olarak geliştiği bir yer haline getirdiğine değinen Durman, "Açıklık ve bağlantılılık üzerine kurulu bu köklü gelenek, akademik topluluğumuza ilham vermeye devam etmekte ve bu yılki konferansın teması olan 'Değişen Bağlamda Üniversitelerarası İş Birliği' ile güçlü bir şekilde örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Durman, konferansın, değişen siyasi, teknolojik ve toplumsal koşullar karşısında üniversitelerin işbirliğini nasıl yenileyip güçlendirebileceğini değerlendirmek için paha biçilmez bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Durman, "Burada ortaya çıkacak fikirlerin ve kurulacak işbirliklerinin, yükseköğretim için daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe yön vereceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.