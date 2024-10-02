YEKA-4 İhalesi Enerji Sektörünü Sevindirdi

Ekonomi

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, yenilenebilir enerji projeleri için yatırım ve planlamaların dikkatle yapıldığını belirterek "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA)-4 ihalesinin yapılacağının açıklanması mutluluk verici. Sektörün yatırımlardan önce kapasite, üretim, yerlilik gereksinimi gibi detayları bilmesi ve adımlarını buna göre şekillendirmesi gerekiyor." dedi.

Kalaycı, Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Etkinliği (WindEnergy Hamburg) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) gibi büyük projelerde piyasanın öngörülebilir olmasının yatırımcı, ekipman üreticisi ve santral kurulumu yapan şirketler için avantaj sağladığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın YEKA-4 ihalesinin yapılacağını açıkladığını ancak henüz detayların paylaşılmadığını vurgulayan Kalaycı, "YEKA 4 ihalesinin yapılacağının açıklanması mutluluk verici. YEKA-5, YEKA-6 gibi sıradaki ihale takvimlerinin de açıklanması hem yatırımcı hem de ekipman üreticilerinin önlerini görmeleri açısından faydalı olacaktır. YEKA-4 projesinin, büyük kapasiteli ancak bölünmüş projeler olması durumunda farklı ölçekteki birçok firma ilgi gösterecek. YEKA ile ilgili detayların bilinmesi üreticilerin planlama yapmalarına olanak verecektir. Çünkü biliyorsunuz YEKA ihalelerinin en büyük ve önemli kısmı yerlilik konusu. Bu kanat, kule, jeneratör veya güneş paneli gibi kısımları yerli üretmek için önümüzdeki yıllarda Türkiye'de ne kadar kapasite devreye gireceğini görürsem ona göre işimi büyütebilirim. Üretim zincirimi şekillendirebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelesinde her yıl özellikle güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin artırılması gerektiğine işaret eden Kalaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevcut durumda yılda en az 1500 megavatlık rüzgar kurulumu yapmalıyız. Türkiye'nin potansiyeli dikkate alındığında, bazı projelerin sahaya yansıyamama ihtimaline karşı, 2 bin-2 bin 200 megavatlık bir proje portföyü yaratmamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji projeleri büyük kapasiteli, yatırım ve planlamalar dikkatle yapılıyor. Sektörün yatırımlardan önce kapasite, üretim, yerlilik gereksinimi gibi detayları bilmesi ve adımlarını buna göre şekillendirmesi gerekiyor. Önümüzde en az 3 yıllık bir ihale takviminin belli olması, yatırımcıların ihalelere çok daha hazır girmelerine yardımcı olacaktır."