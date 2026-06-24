YEKA Alanlarında Düzeltme - Son Dakika
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YEKA Alanlarında Düzeltme

24.06.2026 08:11
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Diyarbakır ve Mardin'deki YEKA sahaları isimleri revize edildi, koordinat bilgileri güncellendi.

Diyarbakır ve Mardin'deki bazı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına (YEKA) ilişkin düzeltme yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının YEKA düzeltme ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7 Haziran tarihli ve 33273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan YEKA ilanında yer alan Diyarbakır Çınar-1 YEKA ile Diyarbakır Çınar-2 YEKA sahaları "Diyarbakır Çınar YEKA" olarak revize edildi.

Aynı kapsamda, Mardin Derik-1 YEKA ile Mardin Derik-2 YEKA sahaları ise "Mardin Derik YEKA" olarak değiştirildi.

Düzeltme ilanı kapsamında, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Çınar YEKA ile Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Mardin Derik YEKA'ya ilişkin koordinat bilgileri yeniden yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi YEKA Alanlarında Düzeltme - Son Dakika

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