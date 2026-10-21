YEKA yarışmalarında 2-3 Kasım'da 2 bin 285 megavat kapasite tahsis edilecek - Son Dakika
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YEKA yarışmalarında 2-3 Kasım'da 2 bin 285 megavat kapasite tahsis edilecek

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2-3 Kasım'da rüzgar ve güneş YEKA yarışmalarında 2 bin 285 megavat kapasite tahsis edilerek yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. Projelerin 13 ilde hayata geçirilip enerjide dışa bağımlılığı azaltması ve yerli üretimi desteklemesi bekleniyor.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarında, 2-3 Kasım'da toplam 2 bin 285 megavatlık kapasite tahsis edilerek yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, rüzgar ve güneş YEKA yatırımlarıyla enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların kullanımının azami seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

2 Kasım'da rüzgar enerjisi için Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da bulunan 7 sahada 1500 megavat, 3 Kasım'da güneş enerjisi için Denizli, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ'da belirlenen 11 sahada 785 megavatlık kapasite tahsisi gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 13 ilinde hayata geçirilmesi planlanan projelerin, istihdamın artırılması ve yerel ekonominin canlandırılmasının yanı sıra enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve enerji ithalatına bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Projelerin ayrıca güneş paneli ve rüzgar türbini başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanlarında yerli üretimi ve tedarik zincirini desteklemesi öngörülüyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının giderek arttığını, en hızlı artışın güneş enerjisinde yaşandığını kaydetti.

Güneş YEKA projelerinin, arazi şartları, hat uzunlukları, harç ve yarışma bedelleri gibi birçok kritere bağlı olduğunu belirten Erkan, bu projelerin yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım getireceğini söyledi.

Erkan, "Söz konusu projelerin bir kısmının 2028'de, geri kalanının 2029 sonuna kadar devreye girebileceği tahmin ediliyor." dedi.

Uzun vadeli hedefler yatırımcıya avantaj sağlıyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden de YEKA projelerinin yerli ekipman üretimini desteklediğini ve yatırımcılara öngörülebilirlik sağladığını vurguladı.

Rüzgar YEKA projelerinin 3 yıl sonra devreye alınabileceğini aktaran Erden, şu ifadeleri kullandı:

"1500 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı YEKA projeleri yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Ağustos 2026'da Türkiye'deki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 13'ü rüzgardan karşılandı. YEKA projelerinde kullanılan türbinlerde yerlilik oranı yüzde 65'e ulaştı. YEKA projeleriyle yerli sanayinin desteklenmesi ve her yıl en az 2 bin 500 megavatlık rüzgar ve güneş kapasitesinin yatırımcılara sunulmasının hedefleniyor. Böyle uzun vadeli hedefler ve düzenli kapasite tahsisleri, yatırımcı güvenini artırarak sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor."

Kaynak: AA
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