Yemek Kartı Araştırması: Beklentiler Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yemek Kartı Araştırması: Beklentiler Artıyor

Yemek Kartı Araştırması: Beklentiler Artıyor
27.06.2025 13:17
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Multinet Up, yemek desteğinde artış planlayan işveren oranının 2025'te %96,9'a çıkacağını açıkladı.

Multinet Up, Kuantum Araştırma işbirliğiyle 12 ilde gerçekleştirilen ve 1500 iş yerinin katıldığı "2025 Mayıs Pazar ve Segmentasyon Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerle yürütülen araştırma, işverenlerin ve çalışanların yemek kartına yönelik beklentileri ile değişen tercihlerini ortaya koydu.

Buna göre, çalışanlarına yemek desteği sağlayan işverenlerin oranı son beş yılda istikrarlı bir şekilde arttı. Bu oran 2020'de yüzde 91,9 iken 2025'te yüzde 96,9'a yükseldi.

Araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 62'si ekonomik koşullara göre yemek desteğinde artış planlarken, yemek desteğini yemek kartı çözümü ile karşılayan işverenlerin oranı 2025 itibarıyla yüzde 16,5 oldu.

Yemek desteğini yemek kartı ile sağlayan işletmelerin oranı ise yüzde 16,5'e çıktı. Bu oran 2024'te yüzde 15,6 seviyesindeyken, yemek kartı kullanmayan işletmelerin yüzde 77,4'ü sistemden yararlanmayı planladıklarını bildirdi.

Araştırmanın önemli bulgularından biri de kullanıcıların yemek kartına yönelik memnuniyetinin artması oldu. Kullanıcıların memnuniyet puanları son bir yılda 4,3'ten 4,5'e yükseldi.

Kullanım kolaylığı, pratik ödeme süreçleri, bakiye yükleme yönetiminin rahatlığı ve vergi avantajı gibi nedenlerle sistem, yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda stratejik bir tercih olarak öne çıktı.

Rapora göre, salgın sonrası dönemde 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de ofise dönüş oranı ortalama yüzde 80'e ulaştı. Bu dönüşüm, yalnızca çalışma biçimlerini değil, çalışanların yan haklara yönelik beklentilerini de yeniden şekillendirdi.

Özellikle yemek kartı, ofisten çalışma modeline geri dönüşle birlikte işletmeler için daha görünür ve öncelikli bir ihtiyaç haline geldi.

"Yüzde 93,1'lik toplam bilinirlik oranımızla sektörde lider konumdayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, artan yaşam maliyetlerinin ve iş dünyasının dönüşen dinamiklerinin, çalışanlara sunulan yemek desteğini her zamankinden daha kritik bir hale getirdiğini belirtti.

Işık, yemek desteğinin çalışan ve işveren nezdinde her geçen sene daha önemli bir unsur haline geldiğini, bu desteğin yemek kartı üzerinden karşılanmasının gelecekte dönemde çok daha yaygın bir uygulama olacağını aktardı.

Multinet Up olarak bu dönüşüm sürecinde yenilikçi çözümlerle, iş dünyasının ihtiyaçlarına uyum sağlayan güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Işık, "Şu an yüzde 93,1'lik toplam bilinirlik oranımızla sektörde lider konumdayız, tüm yatırımlarımızı bu konumun gerektirdiği sorumlulukla gerçekleştiriyoruz. İşverenlerin, üye iş yeri ağımızdaki işletmelerin ve çözümlerimizin nihai kullanıcıları olan çalışanların memnuniyetini merkeze alarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

MultiNet, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemek Kartı Araştırması: Beklentiler Artıyor - Son Dakika

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