Yemeksepeti'nden Mevsimsel Yemek Alışkanlıkları Analizi - Son Dakika
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Ekonomi

Yemeksepeti'nden Mevsimsel Yemek Alışkanlıkları Analizi

Yemeksepeti\'nden Mevsimsel Yemek Alışkanlıkları Analizi

Yemeksepeti, 2024 yılı kış ve yaz döneminde Türkiye'nin yemek alışkanlıklarını analiz etti. Kış aylarında sıcak ve doyurucu lezzetler, yaz aylarında ise serinletici seçenekler ön planda. Tavuk döner dürüm en çok tercih edilen yemek olurken, dondurma yazın en yükselen sipariş oldu.

03.02.2025 12:58  Güncelleme: 12:59
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YEMEKSEPETİ, 2024 yılı kış ve yaz dönemi sipariş verilerini analiz ederek Türkiye'nin mevsimsel yemek alışkanlıklarını mercek altına aldı. Şirket tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcıların kışın sıcak ve doyurucu lezzetlere yönelirken, yazın serinletici ve hafif seçenekleri tercih ettiği görüldü.

Soğuk havaların etkisini gösterdiği dönemde Türkiye'deki kullanıcıların siparişlerinin, geleneksel ve ev yapımı lezzetlere odaklandığını bildiren şirket, tüm bölgelerde tavuk döner dürümün en çok tercih edilen lezzet olduğunu ifade etti. Marmara'da burgerin birinci sırada yer aldığını belirten şirket, lahmacun, pide ve çiğ köftenin kışın en çok aranan lezzetler arasında yer aldığını duyurdu.

Şirket, raporda öne çıkan trendleri şöyle sıraladı:

"Waffle siparişleri yüzde 54, genel tatlı tüketimi ise yüzde 46 artışla kışın en çok yükselen kategoriler oldu. Özellikle kar yağışlı günlerde sıcak ev ortamının keyfiyle eşleşen waffle, kış menülerinin yıldızına dönüştü. Kış aylarının yükselen kategorilerinden biri de Ev Yemekleri oldu. Anne eli değmişçesine lezzet arayanlar, ev yapımı yemek siparişlerini yüzde 24 artırdı. Kışın vazgeçilmezi çorba siparişleri yüzde 55, sıcak kahve ve çikolata ise yüzde 195 artışla soğuk günlerin keyifli kurtarıcısı oldu.

Soğuk kahve siparişleri kışa kıyasla yüzde 234 artarak yazın en çok yükselen ürün oldu. Dondurma tüketimi ise yüzde 50 artışla serinleten tatlı ihtiyacını karşıladı. Yazın salata siparişleri yüzde 18 arttı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde hafif ve serinletici salatalar yaz aylarında daha çok tercih edildi."

'TÜRKİYE'NİN FAVORİ LEZZETLERİ, ÇİĞ KÖFTE VE DÖNER'

Hem yaz hem kış en çok sipariş edilen ürünler arasında burger ve pizzanın yer aldığını aktaran şirket, kışın burgerin yanı sıra çorba ve genel olarak sıcak içecekler; yazın ise soğuk kahve ve dondurma siparişlerinin arttığını bildirdi. Şirket, çiğ köfte ve dönerin ise hem yaz hem kış dönemlerinde Türkiye'nin favori lezzetleri olarak öne çıktığını belirtti.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti'nden Mevsimsel Yemek Alışkanlıkları Analizi - Son Dakika

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