Yemen hükumeti acil ekonomik destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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Yemen hükumeti acil ekonomik destek çağrısı yaptı

07.04.2022 03:40
Yemen hükumeti acil ekonomik destek çağrısı yaptı

Yemen hükümeti, ülkede gıda güvenliği ve istikrarın korunması amacıyla yürüttüğü çabalara acil ekonomik destek verilmesi için çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, ülkede gıda güvenliği ve istikrarın korunması amacıyla yürüttüğü çabalara acil ekonomik destek verilmesi için çağrısında bulundu.

Saba haber ajansının haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik, Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ferid Belhac'ı kabul etti.

Görüşmede Abdulmelik, ülkesinin zor bir ekonomik süreçten geçtiğine dikkati çekerek insani durumlar, gıda güvenliği ve istikrarın korunması yönünde hükümetin yaptıklarının desteklenmesi için "dost ve kardeşlerden" acil ekonomik yardım yapılmasını istedi.

Yemen'de barışın temellerinden birinin ekonomik istikrarın gerçekleşmesi ve iyileşme sürecine yeniden başlanması olduğunu vurgulayan Abdulmelik, hükümetinin mali, nakdi ve yönetim alanında uyguladığı reformların ülke ekonomisinin çökmeyerek ayakta durmasına önemli kaktı sağladığına dikkati çekti.

Belhac da görüşmede Dünya Bankasının Yemen'deki reform sürecinin devamı için Yemen'e gerekli desteği sunmak ve hükümeti güçlendirecek finansal imkanları harekete geçirmek arzusunda olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 8 yıldır süren savaştan dolayı büyük bir insani kriz yaşayan Yemen'de Birleşmiş Milletler verilerine göre, 30 milyonluk nüfusun büyük çoğunluğu yardımlarla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Kuzey Afrika, Yemen, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yemen hükumeti acil ekonomik destek çağrısı yaptı - Son Dakika


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