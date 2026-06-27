Yeni Araç Muayene Sistemi Toplantısı - Son Dakika
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Yeni Araç Muayene Sistemi Toplantısı

Yeni Araç Muayene Sistemi Toplantısı
27.06.2026 12:53
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Ulaştırma Bakanlığı, 2027'de başlayacak araç muayene sistemini ve planlarını görüşüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü görevine kısa süre önce atanan Dr. Çağlar Tabak, araç muayene hizmetlerinde 2027 yılında başlayacak yeni döneme ilişkin değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TURKA yetkililerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin 34 milyonu aşan araç parkına hizmet verecek yeni araç muayene sisteminin hazırlıkları ele alındı. Hizmet devrinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi, istasyon planlamaları, teknolojik altyapı ve yeni nesil kullanıcı deneyimine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Rekor bedelle sonuçlanan araç muayene ihalesini kazanan TURKA, Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini devralacak. Türkiye'de tekrarlarla birlikte yıllık araç muayene sayısı 16 milyona ulaşıyor. Bu ölçek nedeniyle şirketin geliştirmeye başladığı yeni sistem yalnızca istasyon sayısını artırmayı değil, araç muayene hizmetlerini teknoloji odaklı yeni bir modele dönüştürmeyi hedefliyor.

Şirket 249 sabit istasyonda 772 muayene hattı ve şartnamede 75 adet olmasına rağmen 100 mobil istasyonla hizmete başlayarak minimum 850 hatlık kapasiteye ulaşmayı planlıyor. Yeni modelde bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Bulut tabanlı altyapılar, veri analitiği, yapay zeka destekli iş akışları ve dijital kullanıcı arayüzleriyle randevu ve bilgilendirme süreçlerinin tamamen dijital hale getirilmesi planlanırken, daha konforlu bekleme alanları, erişilebilir istasyonlar ve kullanıcı deneyimini geliştirecek uygulamalar da yeni sistemin temel unsurları arasında yer alıyor.

Şirket, yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve lazer tarayıcıların kullanılacağı örnek bir istasyonu temmuz ayı içinde İstanbul'da devreye almayı planlıyor. Aynı zamanda AR-GE merkezi olarak da faaliyet göstermesi planlanan bu merkezde yeni nesil muayene teknolojileri test edilecek.

Gerçekleştirilen toplantıda ayrıca çevresel sürdürülebilirlik, sıfır atık uygulamaları, TURKA Akademi kapsamında eğitim programları ve motosikletlere özel istasyonlar gibi başlıkların da değerlendirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

ulaştırma bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Araç Muayene Sistemi Toplantısı - Son Dakika

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