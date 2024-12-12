Yeni banknot iddiaları tekrar gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni banknot iddiaları tekrar gündemde

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Yeni banknot basılacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Ara ara kamuoyunda tartışılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Bu kez 500 liralık banknotlara ilave olarak 1000 TL'lik banknotların da basılacağı öne sürüldü.

12.12.2024 14:37
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Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü 2024 yılı sonuna doğru giderek düşerken, en büyük banknotun piyasadaki hakimiyeti de azalıyor. Dolar, avro ve altının Türk lirası karşısında değer kazanması da yeni paraların tedavüle çıkacağına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. En son Merkez Bankası'nın yeni 5 TL'lik banknot basma kararının ardından gündemi meşgul eden 500 liralık banknotlar yine gündemde.

500 TL'NİN YANI SIRA 1000 TL'LİK YENİ BANKNOTLAR DA GÜNDEMDE

Yeni yılda gelmesi muhtemel zamlarla birlik paranın daha da değer kaybedeceğini, alım gücünün daha da düşeceğini belirten uzmanlar, bunu önlemek için yeni ve daha büyük tutarlı banknotun faydalı olabileceğini kaydediyor. Yeni zamlarla birlikte özellikle küçük banknotlar olan 5 TL, 10 TL'nin tek başına hükmünün azalacağı yorumları yapılıyor. Tüm bu durumlar yeni banknot iddialarını zaman zaman gündeme getirirken, ekonomi yönetiminin harekete geçmek için bu kez kararlı olduğu iddia edildi. Hatta iddialar arasında yeni banknotların görsellerinin hazırlandığı sadece basılıp piyasaya sürülme işleminin kaldığı da var.

MERKEZ BANKASI DUYURDU: YENİ BANKNOTLAR PİYASAYA ÇIKTI

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların 19 Kasım'dan itibaren tedavüle çıktığını açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotlar piyasaya sürüldü. Merkez Bankası'nın açıklamasında banknotlarda yapılan imza değişiklikleri açıklandı.

VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte 50 TL banknotlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda ise Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde düzenleme yapıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

E9 EMİSYON GRUBU VIII. TERTİP 50 TL VE VII. TERTİP 5 TL BANKNOTLARIN TEDAVÜLE ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU

1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte;

• 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a,

• 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.

Duyurulur."

Yeni banknot iddiaları tekrar gündemde

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni banknot iddiaları tekrar gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    piyasa acilen büyük banknot bekliyor bu olmali 6 2 Yanıtla
  • Onur Ünal:
    iddia ne basılmalı ya 4 1 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    500 ve 1000 tl acilen çıkmalı çantayla para taşıyorsun değeri yok. Resmen kağıt taşıyoruz 1 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa:
    500,1000,2000 hatta 5000 tl bile basılsa yeridir.Tomarla para taşıyoruz üç gün içinde bitiyor. Cüzdana sığmayan parayla üç kilo et alınamıyor. 0 0 Yanıtla
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