Yeni Elektrik Tarife Dönemi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Elektrik Tarife Dönemi Hazırlıkları Başladı

2026-2030 dönemi için elektrik dağıtım şirketleri tarife hazırlıklarını hızlandırıyor.

26.04.2025 11:19
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Elektrik dağıtım şirketleri, 2026-2030 yıllarını kapsayacak yeni tarife döneminin hazırlıklarına odaklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, elektrik sektöründe gelecek 5 yıllık döneme ilişkin çalışmalar yoğunlaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Üretimde büyük değişimler olurken, tüketiciler üretici konumuna gelirken, dijitalleşme beraberinde birçok fırsatı ve siber riskler başta olmak üzere farklı riskleri de beraberinde getirirken eski yaklaşımlarla bu hizmetlerin sunulmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle 2026-2030 yıllarını kapsayacak tarife dönemine daha farklı bir gözle bakacağız." açıklamasını yapmıştı.

Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran elektrik dağıtım şirketlerinden Aydem Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Marangoz, AA muhabirine, yeni döneme yönelik hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Marangoz, Aydem Enerji Grubu olarak elektrikteki değer zincirinin neredeyse bütün adımlarında olduklarını belirterek, ADM Elektrik Dağıtım AŞ ve Gediz Elektrik Dağıtım AŞ olarak 6 milyon kişiye dağıtım yaptıklarını söyledi.

Elektrikteki kesintisizlik, süreklilik ve verimliliğin önemine dikkati çeken Marangoz, bunları sağlamak için üretim ve dağıtımda yapay zekayı kullandıklarını belirtti. Marangoz, bunun için de teknoloji yatırımlarına önem verdiklerine dikkati çekerek, "Son 5 yılda bizim dağıtım sektörüne yaptığımız yatırım 750 milyon dolar mertebesinde. Yıllık ortalama yatırımımız bu sektörde yaklaşık 200-250 milyon doların üzerinde. Bu yatırımların yüzde 20'sinden fazlası artık teknolojiye gidiyor. Yani yaklaşık yıllık 50 milyon dolar teknolojiye yatırım yapıyoruz." dedi.

Marangoz, dağıtımda kapasite artışı ve yenileme olmak üzere iki kritik alanda da yatırım yaptıklarını ifade ederek, yıllık 250 milyon dolarlık yatırımın yaklaşık 150 milyon dolarlık kısmını bu alanlara ayırdıklarını kaydetti.

"Reel yatırım artışıyla ve teklifiyle gitmeye hazırlanıyoruz"

Marangoz, 2026-2030 yıllarını kapsayacak yeni tarife dönemine değinerek, şöyle konuştu:

"Dağıtım sektöründe büyüklüğüne göre en fazla yatırım yapan gruplardan biriyiz. Her bir müşteri payına düşen yatırım tutarında sektör ortalamasının üzerindeyiz. Yeni dönem için hazırlıklarımızı yaptık. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımı en az yüzde 50 daha yukarılara taşıyacak şekilde hazırlık gerçekleştirdik. Bunun çok geniş bir teknik altyapı ve tarife boyutu var. Bunların hepsini konuşup tartışacağız ama biz önceki 5 yıllık dönemlerde olduğu gibi reel yatırım artışıyla, teklifiyle gitmeye hazırlanıyoruz."

Dağıtımın yanında grupta yenilenebilir enerji tarafında da büyümeyi istediklerini vurgulayan Marangoz, 2024'ü 1180 megavat yenilenebilir kurulu enerji gücüyle kapattıkları bilgisini verdi. Gücün 2025'te 1216 megavat olacağını aktaran Marangoz, "Proje havuzumuzda 600 megavatlık kapasite var. 600 megavatlık projeyi şu anda çalışıyoruz. Biz 5 yıl içinde kapasitemizi 1800 megavatların üzerine taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Elektrik Tarife Dönemi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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