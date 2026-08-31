Yeni Fon Rehberi Sektörde Devrim Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Fon Rehberi Sektörde Devrim Yapacak

Yeni Fon Rehberi Sektörde Devrim Yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPK'nın yeni fon rehberi, sektörde beklenenden sert değişiklikler getirerek BIST 30'a etki ediyor.

BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, SPK tarafından cuma gecesi yayımlanan ve 88 sayfalık değişiklik içeren yeni fon rehberini değerlendirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı yeni fon rehberinin sektörün beklediğinden çok daha kapsamlı ve sert değişiklikler içerdiğini belirten Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, "Düzenleme, hem fon yönetim sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor hem de Borsa İstanbul'da özellikle BIST 30 hisseleri üzerinde önemli etkiler yaratabilecek potansiyele sahip" dedi.

Piyasa beklentisinin daha sınırlı düzenlemeler yönünde olduğunu ancak ortaya çıkan metnin sektör açısından oldukça kapsamlı değişiklikler içerdiğini ifade eden Sever, "Genel beklenti sektör üzerinde büyük etki yaratmayacak bazı revizyonlar yapılması yönündeydi. Ancak rehber yayımlandıktan sonra detaylara indikçe birçok alanda beklenenden çok daha katı düzenlemeler getirildiğini gördük. Bazı başlıklarda oldukça sert hükümler bulunurken, bazı alanlarda da eksikliklerin devam ettiğini söylemek mümkün" diye konuştu.

'MSCI SÜRECİNDE KRİTİK BİR EŞİK AŞILDI'

Sever, "Fon rehberinde özellikle şeffaflık ve portföy yapısına ilişkin getirilen yeni kriterler, Türkiye'nin uluslararası endeks sağlayıcıları nezdinde uzun süredir eleştirilen bazı alanlarda iyileşme sağlayacak. Bu durum MSCI değerlendirmeleri açısından olumlu bir gelişme. Bu değişikliklerle birlikte MSCI'nin kasım ayında gerçekleştireceği gözden geçirme sürecinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bazı risklerin önemli ölçüde azaldığını düşünüyoruz. Özellikle şeffaflık tarafındaki eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların, MSCI'nin dikkat çektiği alanlarda iyileşme sağlayacağı kanaatindeyiz" dedi.

Sever, MSCI'nin yalnızca teknik kriterleri değil, şirket bazında detaylı incelemeler de gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, son dönemde endeks değişikliklerinde alınan kararların ardından bazı şirketlerin yeniden değerlendirmeye tabi tutulmasını buna örnek gösterdi.

Yeni rehberin en dikkat çekici başlıklarından birinin serbest fonlara yönelik düzenlemeler olduğunu belirten Sever, getirilen kuralların hedge fon mantığından uzaklaşılmasına yol açabileceğini ifade etti.

Sever, "Haftalık portföy dağılımı açıklama zorunluluğu ve belirli şirketlerde yoğunlaşmayı sınırlandıran yeni kriterler, serbest fonları hisse senedi yoğun fonlardan bile daha fazla regülasyona tabi hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hisse senedi temalı serbest fonların çok daha sıkı kurallarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Sever, "Bununla birlikte, TEFAS'a açık ve kapalı serbest fonlar arasında ayrım yapılması değerlendirilmeli. Yalnızca belirli yatırımcı gruplarına hizmet veren kapalı yapıdaki serbest fonlar için daha esnek bir çerçeve oluşturulabilir" diye konuştu.

'BIST 30 HİSSELERİ ÖN PLANA ÇIKABİLİR'

Yeni düzenlemelerin fonların portföy tercihlerinde değişiklik yaratabileceğini ifade eden Sever, özellikle BIST 30 hisselerine yönelimin artabileceğini söyledi.

Sever, "Borçlanma ve teminatlandırma süreçlerinde BIST 30 hisselerine yönelik daha avantajlı uygulamalar bulunuyor. Birçok serbest fon önümüzdeki dönemde portföy yapısını bu doğrultuda yeniden şekillendirebilir. Ancak BIST 30 kapsamındaki tüm hisseler aynı likidite ve piyasa derinliğine sahip değil. Yalnızca endekste yer almak yeterli bir güvence olarak görülmemeli. Bir hissenin BIST 30 içerisinde yer alması tek başına yeterli değil. Takas yapısı, işlem derinliği, vadeli piyasa bağlantısı ve fiyatlama davranışı da dikkate alınmalı" dedi.

'AŞIRI DEĞERLEMELER İÇİN EK RAPORLAMA GEREKEBİLİR'

Sever, fonların yatırım yaptığı hisselerde fiyat hareketlerinin ve değerleme seviyelerinin de daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bazı hisselerde oluşan yüksek piyasa değerlerinin geleneksel değerleme yöntemleriyle açıklanmasının zorlaştığını belirten Sever, bu tür durumlarda ilave araştırma raporları veya gerekçelendirme zorunluluğu gibi uygulamaların değerlendirilebileceğini söyledi.

Sever, "MSCI gibi küresel endeks sağlayıcıları dahi nihai karar öncesinde şirket bazında ikinci değerlendirme yapabiliyor. Benzer yaklaşım, fonların çok yüksek değerlemelere sahip hisselerdeki pozisyonları için de düşünülebilir" diye konuştu.

Sever açıklamalarına şöyle devam etti:

"Düzenlemenin ardından Borsa İstanbul tarafında da yeni tedbirler gündeme gelebilir. Fonların yeniden BIST 30 ağırlıklı pozisyonlara yönelmesi halinde algoritmik işlem yapan yabancı sistemler piyasadaki etkisini artırabilir. Bu işlemlerin dönem dönem toplam işlem hacmi yüzde 60-70'ine ulaşabilir. Bu tür sistemler yarattıkları işlem yoğunluğu sayesinde kısa vadeli fiyat hareketlerini ciddi ölçüde etkileyebiliyor. Borsa İstanbul'un bu süreçte piyasa işleyişini daha yakından takip etmesi ve piyasa bozucu davranışlara karşı daha hassas olması gerektiğini düşünüyoruz."

'SEKTÖR İÇİN OLUMLU AMA BEKLENENDEN DAHA SERT'

Genel değerlendirmesinde düzenlemenin sektör açısından önemli bir dönüşüm anlamına geldiğini belirten Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, ilk etapta bazı uyum süreçlerinin yaşanabileceğini ancak uzun vadede şeffaflık ve kurumsal yapı açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Sever, "Karşımızda sektörün beklediğinden daha sert kurallar içeren kapsamlı bir düzenleme var. Ancak genel çerçevede yatırımcı güveni, piyasa şeffaflığı ve kurumsal standartlar açısından olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Artık sektörün yeni rehbere uyum sağlayacağı bir döneme giriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Fon Rehberi Sektörde Devrim Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı

11:58
Özgür Özel’in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
11:46
Muharrem İnce’den olay sözler: CHP’de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
11:44
Milli yıldızmız ABD’ye 16 valizle döndü Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
11:09
Gece yarısı RAMS Park’ın üzerinde dikkat çeken görüntü
Gece yarısı RAMS Park'ın üzerinde dikkat çeken görüntü
10:55
Acun Ilıcalı aradan çekildi Yıldız isim adım adım Fener’e
Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e
10:55
Girne’deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:41
Kimseye satamıyor 8 yıldır bindiği Mercedes’le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
10:26
Fenerbahçe’den McTominay bombası 30 milyon euro gözden çıkarıldı
Fenerbahçe'den McTominay bombası! 30 milyon euro gözden çıkarıldı
10:18
Türkiye’nin köklü televizyon kanalı satıldı İşte yeni sahibi
Türkiye'nin köklü televizyon kanalı satıldı! İşte yeni sahibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 12:44:18. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Fon Rehberi Sektörde Devrim Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement