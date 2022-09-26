Dolar Yeni Haftaya da Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Dolar Yeni Haftaya da Yükselişle Başladı

26.09.2022 10:41

Yeni haftaya dolar kuru yükselişine devam ederek 18,43 TL'den, euro da değer kaybını sürdürerek 17,74 TL'den başladı.

Yeni haftaya dolar kuru yükselişine devam ederek 18,43 TL'den, euro da değer kaybını sürdürerek 17,74 TL'den başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCBM) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından TL'nin dolar karşısındaki kayıpları sürüyor. Politika faizinin yüzde 12'ye indirilmesinin ardından 18,31 TL'den 18,40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, 23 Eylül'de resmi işlem saatini 18,41 TL seviyesinden kapattı. Dolar, yeni haftaya ise tarihi zirvesini yenileyerek 18,43 TL'den başladı.

Euro ise Avrupa Birliği'nde (AB) zirvesini yenileyen enflasyon rakamları ve enerji krizinin etkisiyle değer kaybını sürdürüyor. 23 Eylül'de resmi işlem saatini 18 TL'nin de altına inerek 17,93 TL'den kapatan euro kuru, yeni haftaya 17,74 TL'den başladı.

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Kaynak: ANKA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar Yeni Haftaya da Yükselişle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar Yeni Haftaya da Yükselişle Başladı - Son Dakika
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