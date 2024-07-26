Yeni Hayvancılık Destekleriyle Oğlak ve Kuzu Desteği Getirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Hayvancılık Destekleriyle Oğlak ve Kuzu Desteği Getirildi

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yayımlanan yeni hayvancılık destekleri kapsamında ilk kez oğlak ve kuzu desteği getirildiğini belirterek, sektörün güçlenmesi ve ilerlemesi için bu desteklerin önemli olduğunu söyledi. Yeni destek modelinde, işletmede doğan aşıları yapılmış oğlak ve kuzulara hayvan başına 200 lira temel destek ödemesi yapılacak. Ayrıca anaç koyun-keçi hayvan varlığına sahip yetiştiriciler, oğlakları ve dişi kuzuları için ekstra 200 lira destek alacak. Kadın yetiştiricilere ve genç yetiştiricilere de doğan oğlak ve dişi kuzuları için ekstra destek sağlanacak. Ayrıca sürü yöneticisi istihdamı desteği de artırılarak çoban istihdam etmek isteyen yetiştiricilere katkı sağlanacak.

26.07.2024 12:59
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Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yayımlanan yeni hayvancılık destekleri kapsamında ilk kez oğlak ve kuzu desteği getirildiğini belirterek, "Bu destekleri önemsiyor, sektörümüzü daha güçlü hale getireceğine ve daha ileriye götüreceğine inanıyoruz." dedi.

Çelik, AA muhabirine Resmi Gazetede yayımlanan 2024-2026 yıllarına yönelik hayvancılık desteklemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni destek modelinde küçükbaş hayvancılıkta mevcut desteklerin sürdürülmesi, bazı desteklerin artırılması ve yeni desteklerin getirilmesinin sektörün gelişimine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Çelik, "Yeni destek modelinde ilk kez oğlak ve kuzu desteği getirildi. Yetiştiricilere, yıl içinde işletmede doğan aşıları yapılmış oğlak ve kuzularına 2024 yılı için hayvan başına 200 lira temel destek ödemesi verilecek. Bunun yanında en fazla 100 başa kadar anaç koyun-keçi hayvan varlığına sahip yetiştiriciler, oğlakları ve dişi kuzuları için de ayrıca hayvan başına 200 lira ilave destek alacak. Ayrıca kadın yetiştirici veya 41 yaşından gün almamış yetiştiricilere, doğan oğlak ve dişi kuzuları için hayvan başına 140 lira, birinci derece tarımsal örgütlere üye yetiştiricilerin kuzu ve oğlakları için ilave 40 lira destek ödenecek. Dolayısıyla bu destekleri önemsiyor, sektörümüzü daha güçlü hale getireceğine ve daha ileriye götüreceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Çelik, 30 bin lira olan sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğinin de 36 bin liraya çıkarıldığını bildirerek, bu desteğin artmasının sosyal güvenlik çatısı altında çoban istihdam etmek isteyen yetiştiricilere katkı sağlayacağını aktardı.

Yeni doğan kuzu ve oğlakların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ücretsiz aşılanmasının önemine dikkati çeken Çelik, ücretsiz küpeleme yapılmasının da önemli olduğunu ve hayvan sayısını artıracağını söyledi.

Çelik, ıslah çalışmalarına destek olmak amacıyla verilen desteklerde de artışa gidildiğinin belirterek, ıslah programlarına dahil olan yetiştiricilerin koyun ve keçi yavruları için hayvan başına 250 ila 475 lira destek ödemesi yapılacağını ifade etti.

Koyun ve keçilere çiğ süt desteği

Koyun ve keçilerde çiğ süt desteğinin devam edeceğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bakanlığın belirleyeceği kriterler ve dönemler çerçevesinde çiğ süt için temel destek tutarı ödenecek. Buna ilave olarak da koyun ve keçilerde en fazla 100 litre çiğ süt üreten ve onaylı süt işleme tesisine satan yetiştiricilere temel desteğin 0,3 katı ilave destek verilecek. Kadın ve 41 yaşından gün almamış yetiştiricilere de yine aynı olanda ilave destek sağlanacak. Tarımsal Üretimin Planlaması Kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Muş, Erzurum ve Tunceli illeri için de temel desteğin 0,4 katsayı ilave destek ödenecek. Ayrıca koyun ve keçi çiğ sütü için 0,8 kat ilave destek verilecek."

Kaynak: AA

Nihat Çelik, Türkiye, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Hayvancılık Destekleriyle Oğlak ve Kuzu Desteği Getirildi - Son Dakika

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